Il Tamagotchi del Web3 PlayDoge raggiunge i 4 milioni di dollari in sole 2 settimane dall'inizio della prevendita

La meme coin multichain Play-to-Earn (P2E) PlayDoge ($PLAY) ha raggiunto un nuovo traguardo di oltre 4 milioni di dollari dopo sole due settimane dalla sua prevendita.

Questo risultato impressionante arriva subito dopo che il team ha introdotto lo staking di Ethereum in aggiunta all’opzione di staking originale disponibile sulla catena di origine di PlayDoge, BNB Smart Chain.

Questo staking multichain si basa sull’utilità del token $PLAY. BNB Smart Chain è ancora vista come la rete principale in quanto sosterrà il prossimo gioco PlayDoge P2E a 8 bit.

PlayDoge è un gioco retrò alimentato dalla nostalgia che trasporta l’iconico meme del Doge in un mondo a scorrimento laterale 2-D che ricorda Tamagotchi, il virale gioco tascabile degli anni ’90. Le meme coin del Doge sono ancora leader del gruppo, costituendo sei dei le dieci migliori meme coin per capitalizzazione di mercato.

Ora PlayDoge porta il famigerato meme al livello successivo, offrendo ai giocatori una divertente esperienza di gioco virtuale in cui la loro cura e attenzione al loro nuovo compagno può far guadagnare loro token $PLAY.

In questo momento, gli investitori possono guadagnare token $PLAY per poco più di mezzo centesimo di dollaro.

Coloro che investono in anticipo nell’ICO (presale) hanno l’opportunità di acquistare a quello che potrebbe essere il prezzo più basso per il resto dell’anno. A causa dell’utilità del concetto alla base del token, questo potrebbe potenzialmente essere il minimo storico.

Una volta che questo gioco verrà lanciato e la voce inizierà a spargersi tra i giocatori e gli appassionati di criptovaluta, il valore del token potrebbe aumentare notevolmente, forse anche superando il valore attuale di Dogecoin di 0,14 dollari e raggiungendo 1 dollaro.

Meme Coin e P2E – L’estate è qui

La mania delle meme coin è appena iniziata…

Un rapido sguardo ad alcune delle meme coin di maggior successo attualmente dimostra come questo settore spesso supera la performance della principale criptovaluta, Bitcoin ($BTC), quando il mercato è in crescita. Le meme coin sono state la narrazione più popolare del primo trimestre, con una media di rendimento del 1.312,6%.

BTC è sceso dello 0,3% nelle ultime 24 ore, mentre le due principali crypto a tema cane, Dogecoin e Dog (Rune), sono aumentate rispettivamente del 2,4% e del 6,3%.

Ad aprile, secondo CoinMarketCap 138 nuove meme coin sono state aggiunte al mercato. Il valore totale delle criptovalute basate sui meme ammonta attualmente all’enorme cifra di 55 miliardi di dollari.

E non si tratta solo di guadagni a breve termine. Gli investitori che hanno acquistato la criptovaluta Dogecoin ($DOGE), considerata leader di mercato e un’originale meme coin canina, hanno registrato un aumento significativo del 131% in valore rispetto allo scorso anno.

Nel frattempo, gli investitori intelligenti che hanno deciso di trattenere Floki Inu ($FLOKI) sono più ricchi del 27% rispetto al mese scorso e stanno meglio di un invidiabile 886,23% rispetto a un anno fa.

Sebbene di recente si sia verificata una diminuzione dei guadagni intraday, è importante sottolineare che anche la categoria Play-to-Earn (P2E) di PlayDoge sta ottenendo buoni risultati e sembra che si stia surriscaldando quest’estate.

Una precedente ricerca aveva previsto che l’industria mondiale dei videogiochi raggiungerà la cifra impressionante di 665 miliardi di dollari entro il 2033. Ciò è in parte dovuto all’introduzione dei giochi mobili Play-to-Earn. La capitalizzazione di mercato per i giochi Play-to-Earn su CoinGecko ha raggiunto circa 13 miliardi di dollari nel giugno 2024.

Una meme coin P2E che porta la nostalgia dei giochi anni ’90 sul Web3

PlayDoge è molto più di un semplice token meme. È una versione moderna di Tamagotchi monetizzata tramite Web3, utilizzando $PLAY come valuta all’interno del gioco.

Coloro che si divertivano ad allevare animali domestici digitali su dispositivi portatili negli anni ’90 saranno entusiasti del modo in cui PlayDoge li incoraggia a rivisitare la loro infanzia e a prendersi cura ancora una volta con attenzione degli animali domestici virtuali.

Ora, la loro dedizione e cura per il loro Shiba Inu virtuale faranno guadagnare loro punti esperienza (XP). I giocatori possono anche guadagnare XP prendendo parte a sfide e avventure di gioco.

I giocatori che hanno accumulato il maggior numero di XP nella classifica del gioco verranno ricompensati con gettoni $PLAY aggiuntivi e premi esclusivi.

Non preoccuparti se non sei entrato nella mania dei Tamagotchi in passato. PlayDoge ha una curva di apprendimento molto più semplice e l’adorabile Shiba Inu è un animale domestico molto più resistente rispetto ai Tamagotchi che potresti ricordare.

Un altro metodo per acquisire $PLAY è utilizzare la funzione di staking del gioco, che consente agli utenti di guadagnare token senza partecipare attivamente. Coloro che puntano presto possono ricevere un APY elevato del 242% su Ethereum e dell’88% su BNB Chain.

Poiché i contratti di staking variano tra Ethereum e BNB Chain, il rendimento percentuale annuo (APY) differirà a seconda della catena e dell’importo puntato.

Combinando il popolare meme del Doge con il concetto di Tamagotchi, PlayDoge ha creato un’economia di gioco unica nel mondo in rapida crescita della criptovaluta delle meme coin.

PlayDoge si posiziona all’incrocio tra i settori delle meme coin, Play-To-Earn e Gaming Remake

PlayDoge è più di una semplice meme coin; attinge anche alla nostalgia dei videogiochi degli anni ’90 facendo rivivere un popolare gioco a 8 bit. In tal modo, partecipa alla fiorente tendenza dei remake di giochi.

La nostalgia del gioco è di tendenza in tutto il mondo. Abbiamo visto remake di giochi come Final Fantasy VII e Resident Evil 4 riscuotere un enorme successo mentre i giocatori rivisitano la loro infanzia. L’anno scorso è stato addirittura nominato l’età d’oro dei remake di giochi. Tuttavia, anche prima, le vendite di importanti remake erano già state vendute raddoppiato dal 2018 al 2020.

Anche se nel 2022 si è verificata una flessione nel mercato delle criptovalute, l’industria dei giochi e del metaverso di Web3 ha comunque ricevuto investimenti significativi per un totale di circa 2,9 miliardi di dollari.

Questi modelli indicano che il remake Tamagotchi di PlayDoge rientra perfettamente nell’intersezione tra remake di giochi, giochi Play-to-Earn e criptovalute basate su meme.

E se si considera la componente P2E, che è un popolare sottosettore dei giochi di criptovaluta che dovrebbe registrare una crescita significativa, non c’è da meravigliarsi che influencer di YouTube come 99Bitcoins, ClayBro e CryptoNews prevedano tutti che PlayDoge diventerà la prossima grande meme coin.

Inoltre, lo smart contract di PlayDoge è stato accuratamente verificato e controllato da SolidProof, fornendo ai potenziali investitori garanzie sulla sicurezza del progetto.

Per rimanere informato sugli ultimi aggiornamenti del progetto, puoi unirti alla community tramite X E Telegram.