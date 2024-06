Il trend è positivo per investire su Dogwifhat e Sealana: scopri perché

Il mercato delle criptovalute continua a dover affrontare una significativa pressione di vendita, con Bitcoin che è crollato sotto i 61.000 dollari in questo inizio settimana.

Oggi il prezzo di Bitcoin è sceso di oltre il 5% dopo che l’ormai ex piattaforma exchange Mt.Gox ha annunciato che inizierà a rimborsare a luglio. Le meme coin stanno andando anche peggio di BTC, con Dogwifhat, Pepe e Floki tra i peggiori titoli della giornata.

Tuttavia, gli esperti segnalano che il fondo del barile potrebbe essere vicino per Bitcoin e token meme come WIF, che sembrano pronti a registrare una forte inversione rialzista nelle prossime settimane.

Gli investitori stanno anche tenendo d’occhio il lancio di nuovi meme coin nella prossima settimana. Sealana – una meme coin su Solana ad alto potenziale – terminerà con successo la sua fase di prevendita il 25 giugno e si prevede che vedrà una forte crescita dopo il lancio.

Notte fonda per Dogwifhat: a quando la risalita?

Le meme coin a larga capitalizzazione hanno dovuto affrontare una delle peggiori capitolazioni di qualsiasi classe di asset nell’ultimo mese.

Ad esempio, Dogwifhat ha subito una correzione di oltre il 40% negli ultimi 30 giorni e attualmente viene scambiato a poco più di $ 1,50. La valutazione della meme coin Solana è attualmente pari a 1,6 miliardi di dollari, in calo di quasi 3 miliardi di dollari rispetto al picco di aprile.

Il popolare analista crypto Bluntz (@Bluntz_Capital) – uno dei migliori trader su ByBit – sta giustamente raccogliendo i suoi fiori, essendo il primo a chiamare questa mossa al ribasso.

In un post X – datato 4 aprile, quando il WIF era ancora scambiato a 3,65 dollari – Bluntz aveva previsto che il prezzo di Dogwifhat sarebbe probabilmente sceso sotto i 2 dollari, utilizzando la teoria delle onde di Elliot per giungere alle sue conclusioni.

Fortunatamente per i rialzisti, Bluntz sta ora segnalando che il fondo potrebbe essere vicino per il WIF.

La meme coin è salita alle stelle fino al suo massimo storico di 4,70 dollari come parte dell’onda d’impulso, che in genere consiste di 5 onde più piccole. Successivamente, il prezzo del token ha seguito l’onda correttiva, che comprende tre onde più piccole.

Buon momento per WIF?

Dogwifhat è attualmente nella sua terza ondata correttiva, il che suggerisce fortemente una grande ripresa rialzista nei prossimi giorni. Bluntz ha identificato il livello di Fibonacci di 0,786 come un eccellente supporto per il WIF, che potrebbe finire per essere il fondo.

Tuttavia, ciò significherebbe che permane ancora un po’ di dolore per i rialzisti, considerando che il livello di 0,786 Fibonacci per il WIF si attesta attualmente appena sopra 1 dollaro. Tuttavia, Bluntz ritiene che le condizioni di mercato siano ora ottimali affinché gli investitori possano iniziare ad accumulare la migliore meme coin di Solana.

L’inversione rialzista del WIF potrebbe anche segnare il fondo anche per altre meme coin a grande capitalizzazione come Pepe e Bonk. Anche le nuove meme coin come Sealana sono molto richieste e potrebbero ricevere un forte impulso dalla ripresa del WIF.

La prevendita di Sealana terminerà il 25 giugno: ultima possibilità

Sealana (SEAL) è stata una delle meme coin di maggiore tendenza nelle ultime settimane, guidata dalla FOMO che circonda la sua prevendita.

La meme coin ha già raccolto oltre 5 milioni di dollari, nonostante le condizioni di mercato non ottimali. Tuttavia, la prevendita terminerà domani, 25 giugno alle 18.

Ciò lascia agli investitori solo poche ore per acquistare il token al suo tasso scontato ed economico prima del suo attesissimo lancio, che si dice avrà luogo il 27 giugno.

Gli acquirenti interessati possono utilizzare il widget, disponibile su sealana.io. In alternativa, potrebbero inviare token SOL al portafoglio Sealana e ricevere SEAL come airdrop. L’indirizzo del wallet è 3LeVizuW3YoCnjfMfuQ22rSFQLDLdo9jXLKjyqfBU3w5.

Sealana ha registrato una forte domanda fin dall’inizio della prevendita, grazie alla sua comica mascotte. Recentemente, anche la sua commedia anti-establishment e pro-Trump sta guadagnando terreno.

In virtù di questo, gli esperti ritengono che Sealana potrebbe generare rendimenti fuori misura nei mesi successivi al suo lancio.