Il tuo Nerf Elite 2.0 Ranger PD-5 lo prendi ADESSO su Amazon a soli 14€: pochi pezzi

Tra le pistole e i fucili giocattolo di varie forme e colori, i blaster Nerf Elite sono da sempre tra i più famosi e amati dal vastissimo e variegato pubblico di appassionati. Se anche voi siete fan di questo genere di prodotti, sappiate che su Amazon sono in corso delle offerte interessantissime su svariati modelli, compreso questo ottimo blaster Ranger PD-5, con raffica a 5 canne della serie Hasbro Nerf Elite 2.0. Prezzo? Appena 14€ grazie allo sconto del 40% sul prezzo di listino di 24€.

Hasbro Nerf Elite 2.0, che offerta su Amazon

Per chi non lo conoscesse, Nerf è un famosissimo brand di armi giocattolo sparanti dardi di spugna o getti di acqua realizzate da Hasbro. Pistole e fucili giocattolo di varie forme e colori, tra i più diffusi anche perché dotati di abilità personalizzabili in modo da ottenere un vantaggio sugli avversari.

Il blaster Nerf Elite 2.0 Ranger PD-5 presenta 5 canne con carica frontale che ti consentono di lanciare 5 dardi di fila per competere in battaglie Nerf. In tal senso è super facile da usare: carica i dardi, sposta l’impugnatura di armamento avanti e indietro per azionare la pompa e premi il grilletto per lanciare 1 dardo.

Il fucine presenta un alloggiamento integrato per i 5 dardi, così puoi tenere dardi aggiuntivi a portata di mano per poterlo ricaricare velocemente. In totale i colpi a disposizione in gommapiuma sono dieci, così ne hai cinque da caricare nelle canne e cinque, come accennato prima, da alloggiare sull’arma per poter ricaricare velocemente e continuare a giocare. Cosa aspetti? Prendilo subito, ti costa appena 14€ grazie allo sconto del 40% sul prezzo di listino di 24€. E le spedizioni sono gratis grazie ad Amazon Prime.

