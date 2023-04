Il VELOCISSIMO SSD esterno Crucial X6 da 1TB crolla del 43% su Amazon

Se hai bisogno di spazio aggiuntivo sul tuo computer per salvare file, documenti, foto oppure le app più pesanti, lo straordinario SSD esterno Crucial X6 da 1TB è in super offerta su Amazon a un prezzo mai visto negli ultimi mesi. Infatti, grazie a uno sconto immediato del 43%, quest’oggi ti bastano appena 77€ per mettere le mani sul velocissimo SSD portatile.

Perfettamente compatibile con tutti i computer Windows e Mac, si tratta di un accessorio che imparerai ad amare sin dal primo utilizzo.

Risparmia il 43% su Amazon per l’ottimo SSD esterno Crucial X6 da 1TB

Piccolo, compatto, leggero, silenzioso e con una velocità di lettura di 800 MB/s – circa 5.2 volte più veloce di un comune hard disk meccanico -, il Crucial X6 da 1TB ti permette di salvare qualsiasi tipologia di file per accedervi senza inutili tempi di attesa.

Protetto da un sistema anti-shock anche a fronte di una caduta da 2 metri di altezza, rappresenta la migliore occasione del momento per espandere lo spazio interno del tuo computer senza spendere un capitale.

Non farti scappare questa straordinaria offerta su Amazon, l’unica che ti permette di acquistare l’ottimo SSD portatile Crucial X6 da 1TB risparmiando ben il 43%. Inoltre, se lo metti subito nel carrello, l’SSD ti arriva direttamente a casa in appena 1 giorno senza costi di spedizione extra con i servizi Prime di Amazon.

