Il Visore DJI Goggles è in OFFERTA! Segui il tuo drone in nuove avventure

DJI Goggles Integra è uno splendido Visore FPV leggero e portatile, design integrato, schermi micro-OLED, trasmissione video DJI O3+, HD a bassa latenza, con Telecomando, compatibile con DJI Avata e altro ancora. Ora puoi prenderlo con il 13% di sconto a soli 469 euro!

Caratteristiche prodotto

Pronto per ogni avventura: DJI Goggles Integra pesa circa 410 g e dispone di antenne pieghevoli compatte per un facile trasporto. Design integrato: Il visore è dotato di una pratica fascia con batteria integrata. Ricarica il visore durante il volo e sfrutta una potenza incredibile durante i voli più lunghi. Schermi Micro-OLED: I due schermi Micro-OLED HD di DJI Goggles Integra offrono dettagli e colori sorprendenti. L’elevata frequenza di aggiornamento dello schermo mantiene ogni volo fluido e reattivo.

Trasmissione video DJI O3+: Il visore seleziona automaticamente tra le bande di frequenza da 2.4 GHz e 5.8 GHz per mantenere un segnale forte e stabile: sperimenta un volo senza interruzioni. HD a bassa latenza: Con una latenza di trasmissione video di soli 30 ms, l’esperienza visiva è fluida e stimolante.

Ampia compatibilità – Utilizza DJI Goggles Integra con DJI Air3, DJI Avata, DJI Mini 3 Pro, DJI Mavic 3, DJI Mavic 3 Pro, DJI Mavic 3 Classico e molto altro ancora. DJI Goggles Integra sfoggia un design di batteria e fascia integrato per offrire la massima comodità. Come funzionalità aggiuntive, DJI Goggles 2 è dotato di regolazione diottrica e streaming wireless.

DJI Goggles Integra è uno splendido Visore FPV leggero e portatile. Ora puoi prenderlo con il 13% di sconto a soli 469 euro!

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.