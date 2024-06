ILLUMINA casa con la Striscia a Led con 16 MILIONI DI COLORI: oggi a SOLI 19 EURO

Per creare un’atmosfera magica e coloratissima a casa, puoi sfruttare questa versatilissima Striscia a Led da 20 Metri Beaeet! Oggi è disponibile su Amazon a soli 19 euro grazie ad uno sconto del 20% ed un ulteriore coupon del 20% da applicare al momento dell’ordine.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Questa doppia promozione è davvero conveniente, approfittane il prima possibile!

Striscia a Led da 20 Metri Beaeet: specifiche tecniche e modalità di utilizzo

La Striscia a Led da 20 Metri Beaeet ha un totale di 16 milioni di colori tra cui scegliere, ed è abbastanza lunga da coprire l’intera stanza e illuminare l’intero ambiente aggiungendo un’atmosfera romantica alla tua casa.

È dotata di 2 modalità di controllo: puoi gestirla con un telecomando a 40 tasti o attraverso l’app adibita disponibile su Google Play e iOS App Store. In questo modo è possibile con poche mosse regolare la luminosità, cambiare il colore e accendere o spegnere le luci a proprio piacimento.

L’accessorio è facilissimo da installare e non richiede strumenti specifici: basta strappare il nastro autoadesivo sul retro della luce LED e incollarlo su una superficie pulita e asciutta. Inoltre può essere tagliato ogni 3 LED così da poterla sfruttare in qualsiasi angolo di casa.

La sua modalità di utilizzo è davvero infinita: è ideale per la decorazione domestica, come cucina, armadio, camera da letto o parete posteriore della TV. Può essere sfruttata anche come decorazione per feste, bar, matrimoni e così via.

Oggi la Striscia a Led da 20 Metri Beaeet è disponibile su Amazon a soli 19 euro grazie ad uno sconto del 20% ed un ulteriore coupon del 20% da applicare al momento dell’ordine. Approfitta subito della doppia promozione!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.