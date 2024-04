ILLUMINA casa con la Strisica WiFi a LED con 16 MILIONI di colori a META' PREZZO

Divertiti a creare un’atmosfera colorata e luminosissima con questa Strisica WiFi a LED VOCOlinc RGBIC! Oggi è disponibile su Amazon a soli 44 euro grazie ad un mega coupon di sconto del 50% da applicare al momento dell’ordine.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Approfitta subito della promozione, i coupon stanno per terminare!

Strisica WiFi a LED VOCOlinc RGBIC: come utilizzarla al meglio

La Strisica WiFi a LED VOCOlinc RGBIC dispone della nuova tecnologia RGB+IC che consente di visualizzare più colori di luce sulle luci al neon pieghevoli tramite l’app adibita. È anche possibile commutare le luci tematiche adatte (Natale, Natura, Festa e temi dell’umore) per diversi scenari e visualizzare effetti di animazione fluidi per decorare la casa.

Queste luci al neon VOCOLinc funzionano con Apple HomeKit, Alexa e Google Assistant e quindi tramite un semplice comando vocale. Inoltre, con il supporto del telecomando sull’applicazione, puoi controllare la striscia luminosa al neon intelligente in qualsiasi momento e ovunque tu sia.

La striscia utilizza il microfono incorporato per rilevare la musica e l’audio del gioco: la luce cambia colore e velocità di lampeggiamento con il ritmo e la melodia. L’app ha 4 modalità musicali e 16 milioni di colori creativi fai-da-te da scegliere, ottimi per feste, giochi, ascolto di canzoni e così via.

Inoltre, supporta la regolazione della luminosità da 0% a 100%, consentendo di personalizzare la luminosità in base alle proprie esigenze. La temperatura del colore va dal bianco freddo al bianco caldo, consentendo di regolare la temperatura del colore tra 2200K e 7000K.

Oggi la Strisica WiFi a LED VOCOlinc RGBIC è disponibile su Amazon a soli 44 euro grazie ad un mega coupon di sconto del 50% da applicare al momento dell’ordine. Approfitta subito della promozione, i coupon stanno per terminare!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.