Illumina casa in modo SMART con la Lampadina WiFi Intelligente a SOLI 9 EURO

Pronto a rendere smart l’illuminazione di tutta casa? Ci pensa la Lampadina WiFi Intelligente Tapo TP-Link L630, oggi disponibile su Amazon a soli 9 euro con un mega sconto del 33%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. In più, attivando un abbonamento Amazon Prime, è possibile ricevere l’articolo domani stesso direttamente a casa tua. Non aspettare oltre, l’offerta è a tempo limitatissimo!

Lampadina WiFi Intelligente Tapo TP-Link L630: funzionalità e modalità di utilizzo

La Lampadina Smart Tapo L630 è un dispositivo integrato nell’ecosistema Tapo by TP-Link e permette di creare un vero e proprio sistema di illuminazione smart con gestione tramite app, senza bisogno di installare hub aggiuntivi e impianti di domotica.

Con un semplice tocco sull’interfaccia dell’app Tapo potrai regolare luminosità e la tonalità di Tapo L630 creando l’atmosfera adatta per ogni momento della giornata. Puoi anche creare gruppi di dispositivi per coordinare le luci di più faretti in contemporanea.

La luce di Tapo L630 è perfetta per creare un’atmosfera soft o illuminazioni d’accento parziali in grado di dare risalto ai dettagli che contano in qualsiasi momento.

Una volta creata un’impostazione potrai salvarla tra le Scelte Rapide in modo da richiamare in un attimo la luce perfetta per ogni occasione. Tramite app Tapo puoi anche impostare Programmazioni giornaliere e settimanali e Timer di accensione e spegnimento, inoltre, la Modalità Alba e Tramonto permette di regolare in automatico accensione e spegnimento dei tuoi faretti Tapo L630 in base al fuso orario in cui ti trovi.

La Lampadina WiFi Intelligente Tapo TP-Link L630 oggi è disponibile su Amazon a soli 9 euro con un mega sconto del 33%. Non aspettare oltre, l’offerta è a tempo limitatissimo!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.