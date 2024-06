ILLUMINA il tuo giardino con 6 Lanterne Solari da esterno in OFFERTA TOP

È tempo di creare l’atmosfera giusta nel giardino di casa per organizzare cene estive spettacolari con amici e parenti! Sfrutta le Lanterne Solari da esterno SENMI: oggi il set da 6 pezzi è disponibile su Amazon a soli 39 euro con uno sconto del 20%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. In più, attivando un abbonamento Amazon Prime, è possibile ricevere il kit domani stesso direttamente a casa tua. Approfitta subito della promozione per illuminare il giardino di casa in maniera spettacolare!

Lanterne Solari da esterno SENMI: atmosfera magica a costo zero

Le Lanterne Solari da esterno SENMI possono essere caricate al sole e si illuminano automaticamente di notte, quindi non influiscono sui consumi di energia elettrica di casa. Nello specifico, possono funzionare per 8-10 ore al buio dopo 4-6 ore di ricarica sotto una luce solare sufficiente.

I coperchi e le maniglie delle lanterne sono in acciaio inossidabile quindi non temono l’usura del tempo. Non dovrai preoccuparti della ruggine in quanto la guarnizione in silicone a forma di O migliorata impedisce alla pioggia di entrare nel vetro. Inoltre sono impermeabili IP65 quindi perfette per l’utilizzo esterno nella massima sicurezza.

Queste lanterne rappresentano una decorazione davvero fantastica per tutte le tipologie di ambienti esterni in quanto le lucine solari creano un’atmosfera calda e romantica senza sprechi di energia. In particolare possono decorare il tuo giardino, alberi, recinzioni, stanze, finestre e scaffali offrendo un’illuminazione soft ed elegante in ogni occasione.

Oggi il set da 6 Lanterne Solari da esterno SENMI è disponibile su Amazon a soli 39 euro con uno sconto del 20%. La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Approfitta subito della promozione per illuminare il giardino di casa in maniera spettacolare!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.