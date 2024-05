ILLUMINA il tuo giardino con la Lampada solare per esterni in OFFERTA TOP

Vuoi illuminare il tuo giardino senza costi onerosi in bolletta? La soluzione è la Lampada solare per esterni CAIYUE, oggi disponibile su Amazon a soli 39 euro con uno sconto conveniente del 20%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Approfitta subito della promozione, potrebbe scadere da un momento all’altro!

Lampada solare per esterni CAIYUE: funzionalità e modalità di utilizzo

La Lampada solare per esterni CAIYUE è realizzata in lega di alluminio industriale di alta qualità, che è durevole rispetto ad altre normali luci in plastica, resistente all’acqua e al calore. Si tratta di una grande luce solare di sicurezza per esterni, giardino, terrazza, cortile, guida, pareti esterne, recinzioni e così via.

La batteria al litio da 4500 mAh fornisce lunghi tempi di illuminazione e lunga durata, assicurando una luminosità per tutta la notte con 8 ore di ricarica. Inoltre questo dispositivo ha 4 modalità di funzionamento, tra cui la modalità di emergenza perfetta per far fronte a situazioni di utilizzo urgente.

La lampada dispone di un sensore di movimento a infrarossi RIP ad alte prestazioni, che fornisce una distanza di rilevamento a infrarossi da 5 a 10 metri e un rilevamento di 120 gradi per una maggiore comodità. La modalità di utilizzo è semplicissima e, al fine di ottenere una migliore ricarica, si consiglia di installare il dispositivo verso la luce solare diretta.

Per finire, questa applique è super resistente quindi non teme pioggia, vento e intemperie così da non avere preoccupazioni durante tutto l’anno.

