ILLUMINA il tuo giardino con la Stringa di luci SMART per esterni a META' PREZZO

Per illuminare il tuo giardino e renderlo più accogliente che mai in vista delle prossime cene all’aperto con gli amici, approfitta di questa promozione speciale sulla Catena luminosa per esterni Lumary Smart da 16,5 metri! Oggi è disponibile su Amazon a soli 40 euro grazie ad un mega coupon di sconto del 50% da applicare al momento dell’ordine.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Ma fai in fretta, i coupon sono in esaurimento e gli articoli stanno andando a ruba!

Catena luminosa per esterni Lumary Smart: le modalità di utilizzo

La Catena luminosa per esterni Lumary Smart è un affascinante complemento di arredo per giardini o terrazzi, soprattutto nel periodo estivo.

È dotata di tecnologia RGBAI, che fa apparire sulla stringa di luci più colori allo stesso tempo e scorre come un arcobaleno. In più è possibile selezionare 16 milioni di colori, e può anche essere impostata in modalità bianco caldo per adattarsi a qualsiasi occasione.

Ogni lampadina può essere controllata individualmente (accensione/spegnimento, cambio colore, luminosità regolabile da 1 a 100%) o, al contrario, è inoltre possibile creare un gruppo per gestire le luci intelligenti del patio esterno in un’unica chiave.

Questa stringa di luci da esterno è realizzata con un cavo robusto a 3 fili da 22AWG, che migliora la durata nel tempo senza paura di vento, pioggia e neve. La robusta lampadina in plastica PC è infrangibile per resistere a urti e cadute accidentali.

Per finire, la catena è compatibile con Alexa e Google Assistant: basterà scaricare l’app Lumary per connettersi e godere del controllo intelligente in qualsiasi momento.

