Illumina la tua casa in modo intelligente con questa lampadina Smart (-18%)

Sei stanco delle solite lampadine e vuoi dare un tocco di magia e comodità alla tua casa? La lampadina smart TP-Link Tapo L520E è allora il prodotto che stavi cercando. Dotata di funzioni intelligenti, finalmente puoi permetterti di gestire facilmente l’illuminazione di casa tua, risparmiando energia e allo stesso tempo creando un’atmosfera perfetta per ogni occasione.

Disponibile su Amazon al prezzo imbattibile di soli 8,99€, questo è in assoluto il momento ideale per innovare il tuo appartamento. Acquistala al volo prima che la promozione termini, non hai un minuto da perdere.

Ricorda che con i servizi Prime, le spedizioni sono veloci e gratuite in tutta Italia.

La lampadina smart TP-Link ti semplifica la quotidianità grazie alle funzionalità smart

La lampadina smart TP-Link ti garantisce una serie di funzionalità smart con cui puoi controllare l’illuminazione di casa tua in modo semplice e veloce. Visto che è compatibile con Amazon Alexa e Google Home Assistant puoi gestire l’intensità e la temperatura del colore della luce utilizzando esclusivamente la tua voce.

Allo stesso tempo, l’app dedicata per Smartphone ti consente di effettuare le stesse operazioni ma ti offre anche di più. Oltre spegnere e regolare la luminosità della lampadina direttamente dal tuo cellulare ovunque tu sia, quest’ultima ti permette di attivare la “Modalità Assenza”. Questa modalità è estremamente utile per tenere lontani da casa i malintenzionati poiché, una volta attivata, potrai accendere e spegnere le luci di casa a orari casuali, così da simulare la tua presenza.

Non perdere l’occasione di rendere smart l’utilizzo delle luci domestiche e acquista ora la nuova lampadina TP-Link Tapo L520E. Approfitta dell’offerta su Amazon e illumina la tua casa in maniera intelligente con soli 8,99€.

Ordinandola ora potrai riceverla direttamente a casa tua in appena 1-2 giorni lavorativi grazie alle spedizioni rapide e gratuite targate prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.