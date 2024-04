iMac M3 a 1299€ non si era MAI VISTO: display 4.5K e CPU 8 core

I PC desktop sono senz’ombra di dubbio potenti e performanti, risultando dunque utilissimi a scopo professionale, a livello dei più disparati ambiti lavorativi, e per il gaming. Spesso e volentieri comportano però l’occupazione di una quantità a dir poco eccessiva di spazio all’interno del proprio ufficio o dello studio di casa: in questo caso le soluzioni all-in-one sono senz’ombra di dubbio quelle maggiormente consigliate. Alla luce di questo Amazon ha ben pensato di proporti iMac M3 (modello 2023) in offerta al sensazionale prezzo di soli 1299 euro, con un ottimo 20% di sconto rispetto all’originale prezzo di listino suggerito dalla compagnia produttrice, in questo caso Apple.

iMac: tanta potenza in poco spazio

Il nuovissimo chip proprietario M3 costituisce un vero e proprio punto di svolta rispetto al passato, garantendoti fino al doppio delle prestazioni date dall’originale chip M1, lanciato sul mercato diversi anni fa. Grazie a questo potente processore avrai dunque la possibilità di avviare qualsiasi programma di lavoro, anche quelli più pesanti e che richiedono maggior potenza di calcolo come nel caso del fotoritocco o del videoediting, senza riscontrare il benchè minimo tentennamento o esitazione di sorta.

Tutto in questo caso viene prontamente trasmesso allo splendido display Retina con risoluzione da ben 4.5K: una risoluzione così non si è mai vista su un monitor per PC, e garantisce degli ottimi risultati soprattutto nei lavori di grafica o di montaggio video, garantendo il massimo della resa visiva.

Grazie all’elevata definizione avrai anche la possibilità di goderti film e serie TV in onda sulle principali piattaforme di streaming, come per esempio Netflix, Amazon Prime Video, Disney Plus, Paramount+, AppleTV+ e tante altre ancora, riuscendo ad apprezzare anche i più piccoli dettagli all’interno di ogni contenuto multimediale.

Molto apprezzata anche la presenza della videocamera FaceTime HD a 1080p: questa ti permette infatti di effettuare videochiamate in totale semplicità con i tuoi amici, colleghi o famigliari, in ogni momento che desideri.

Con poco più di 1200 euro ti porti a casa una delle migliori soluzioni desktop all-in-one attualmente in commercio, con cui potrai dedicarti al tuo lavoro, allo svago personale e a tanto altro: ecco solo uno dei tantissimi motivi per cui ti consigliamo fortemente di acquistare questo iMac M3 in offerta su Amazon cliccando su questo indirizzo, dal momento che si tratta di un’offerta a tempo limitato. Cos’aspetti ancora? Corri a prenderlo!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.