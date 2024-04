iMac M3 ad un PREZZO SENSAZIONALE: solo per oggi lo paghi 250€ IN MENO

I PC all-in-one sono diventati la scelta ideale per i professionisti poiché combinano in un unico computer design salvaspazio, display ad alta risoluzione e capacità di elaborazione robuste. Non a caso, sono molto presenti anche nei contesti aziendali poiché permettono di eseguire qualsiasi attività in maniera rapida ed efficiente.

Se stavi cercando un all-in-one da piazzare nel tuo ufficio e che ti supporti nel tuo lavoro con complessi programmi di editing, ti consigliamo oggi assolutamente di puntare al meglio. Solo per poche ore trovi su Amazon lo straordinario iMac M3 ad un prezzo mai visto: solo 1379€. Un ribasso di 250€ rispetto al prezzo di listino. Un’offerta da non perdere per l’all-in-one dei tuoi sogni.

iMac M3: design salvaspazio e potenza senza eguali

iMac M3 è un all-in-one dalle prestazioni formidabili. Resterai sbalordito per ciò che questo PC ti permetterà di fare. Il potentissimo chip proprietario M3 ti garantisce di poter fare una miriade di attività in maniera fluida e velocissima, senza il minimo tentennamento. Puoi far partire qualsiasi programma che richiede maggiore potenza di calcolo, dai software di elaborazione delle immagini ai quelli di editing video, e goderti lo spettacolo.

Il display Retina 4,5K da 24″, poi, supporta 1 miliardo di colori. Dai film alle foto, tutto quello che guarderai su questo display ti apparirà nitido e definito con colori più brillanti che mai. Inoltre, potrai sempre contare su tanto spazio a disposizione per i tuoi file: questo all-in-one dispone di ben 256 GB di memoria, dentro il quale potrai archiviare tutte le tue foto, video ed eventuali file di lavoro, senza preoccuparti di dover cancellare continuamente gli elementi in memoria.

Fai subito tuo questa bestia di potenza e versatilità: iMac M3 è il meglio tra gli all-in-one e saprà come supportarti in maniera validissima nelle tua attività creative quotidiane. Solo per oggi lo paghi 250€ in meno.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.