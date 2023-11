Imetec CaldoPlaid, lasciati avvolgere dal dolce CALORE di questo plaid riscaldabile

L’Imetec CaldoPlaid Velvet Square rappresenta un’evoluzione nel comfort e nel calore per le fredde giornate invernali. Questa morbida coperta elettrica, con dimensioni generose di 150×95 cm, offre non solo il tepore di una coperta tradizionale ma anche il piacere di un riscaldamento personalizzato. Cosa aspetti ad accaparrartela oggi che costa decisamente pochissimo, ovvero appena 59€ col 21% di sconto? Amazon te la spedisce perfino a casa gratis coi servizi Prime.

Imetec CaldoPlaid Velvet Square, plaid riscaldabile morbido e accogliente

Il tessuto vellutato della coperta Imetec offre un tocco delicato sulla pelle, avvolgendoti in un calore avvolgente che promuove il relax e il benessere. La sua dimensione generosa permette di avvolgerti completamente per un comfort totale. La tecnologia Adapto è il cuore di questa coperta elettrica, offrendo 6 livelli di temperatura regolabili per adattarsi alle tue preferenze. Puoi scegliere tra diverse impostazioni di calore per trovare la temperatura perfetta che soddisfi le tue esigenze e ti avvolga in un abbraccio di comfort.

La CaldoPlaid Velvet Square è progettata per offrire calore con un basso consumo energetico, garantendo comfort senza dover preoccuparsi di impatti significativi sulla bolletta elettrica. Grazie alla sua capacità di riscaldarsi rapidamente, questa coperta elettrica ti avvolge in un calore piacevole in pochi minuti, consentendoti di godere immediatamente dei suoi benefici. La coperta è perfino dotata di un dispositivo di sicurezza che previene surriscaldamenti e garantisce un utilizzo sicuro durante tutte le ore del giorno e della notte.

Con 6 diverse temperature regolabili e dimensioni di 150×95 cm, questa coperta elettrica è ideale per l’uso individuale, permettendoti di godere del suo calore avvolgente così da adattare il calore della coperta elettrica alle tue esigenze specifiche. Inoltre può essere tranquillamente lavata in lavatrice, garantendo una pulizia facile e mantenendo sempre la tua coperta fresca e igienica.

In conclusione, il plaid Imetec CaldoPlaid Velvet Square è una coperta elettrica che unisce stile, comfort e funzionalità. Con la sua tecnologia Adapto, design morbido e opzioni di riscaldamento personalizzabili, questa coperta è un investimento nel tuo benessere durante le stagioni più fredde.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.