IMMERGITI nei tuoi film con la Surround Soundbar in PROMOZIONE ESCLUSIVA

Preparati ad immergerti nei tuoi film preferiti come mai prima d’ora con la Surround Soundbar ULTIMEA 5.1! Oggi è disponibile su Amazon a soli 118 euro con uno sconto conveniente del 15%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. In più è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Approfitta subito della mega promozione, l’offerta è a tempo limitato!

Surround Soundbar ULTIMEA 5.1: audio immersivo come al cinema

La Surround Soundbar ULTIMEA 5.1 per TV è dotata di 2 altoparlanti posteriori e di 1 subwoofer wireless, che offrono un’esperienza cinematografica con il nostro dispositivo di riproduzione decodificato. Il cavo da 19,6 piedi viene utilizzato per collegare i diffusori surround al subwoofer, in modo da poter posizionare i diffusori surround ovunque, a seconda delle preferenze.

L’algoritmo SurroundX converte il segnale 2.0 PCM in segnale surround 5.1, facendo muovere il suono intorno a te. Inoltre ULTIMEA utilizza magneti di tipo aerospaziale per garantire ai diffusori un suono surround chiaro e distinto.

Per offrire bassi profondi e potenti, al dispositivo è stato applicata la tecnologia BassMAX, un design del circuito magnetico migliorato e un cabinet più grande. In più, poichè questo subwoofer è wireless, è possibile posizionarlo ovunque si desideri per ottenere il miglior effetto surround.

È possibile controllare completamente l’ambiente audio regolando il volume dei bassi e del surround in base alle proprie preferenze, creando un’esperienza audio davvero personalizzata. Le soundbar ULTIMEA per tv con subwoofer sono disponibili in 3 modelli per diverse scene: film, dialogo e musica. È possibile passare a qualsiasi modalità con una sola pressione sul telecomando.

Oggi la Surround Soundbar ULTIMEA 5.1 è disponibile su Amazon a soli 118 euro con uno sconto conveniente del 15%. Approfitta subito della mega promozione, l’offerta è a tempo limitato!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.