Immortala le tue AVVENTURE con il Drone con telecamera WiFi a quasi META' PREZZO

Questa estate preparati ad immortalare le tue avventure come mai prima d’ora con il Drone con telecamera per adulti F406! Oggi è disponibile su Amazon a soli 53 euro grazie ad un mega sconto del 46%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Approfitta subito della promozione speciale, non capita tutti i giorni!

Drone con telecamera per adulti F406: specifiche tecniche e modalità di utilizzo

Il Drone con per adulti F406 è dotato di una fotocamera WiFi ad alta definizione 1080P che permette di catturare straordinari video e foto aeree in tempo reale tramite la trasmissione FPV scaricando l’app e connettendoti al WiFi del tuo telefono.

L’obiettivo regolabile elettricamente a 135° ti consente di esplorare da varie angolazioni durante il volo e, quindi, di vivere un’avventura di volo come mai prima d’ora. In più questo modello utilizza la tecnologia di posizionamento del flusso ottico per mantenere un’altezza costante, ottenuta attraverso l’uso della telecamera ottica situata nella parte inferiore del drone.

Dotato di due batterie al litio sostituibili, il dispositivo include protezione da sovracorrente e protezione da bassa tensione. Il design modulare semplifica la ricarica e supporta fino a 20 minuti di volo. Quattro protezioni per eliche proteggono completamente le eliche, rendendo il volo più sicuro e affidabile.

Le molteplici funzioni semplificano il funzionamento del drone, come decollo/atterraggio con un solo tasto, mantenimento dell’altitudine, modalità headless e 3 modalità di velocità. Il drone dispone anche di 3D flip con un clic, volo di traiettoria in base al percorso tracciato e possibilità di acquisire foto o video tramite il controllo dei gesti.

Oggi il Drone con telecamera per adulti F406 è disponibile su Amazon a soli 53 euro grazie ad un mega sconto del 46%. Approfitta subito della promozione speciale, non capita tutti i giorni!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.