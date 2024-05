IMMORTALA le tue avventure con la GoPro HERO12 in OFFERTA ESCLUSIVA

L’estate si avvicina e per immortalare le tue avventure in modo completamente straordinario non puoi che approfittare di questa maxi offerta! Oggi la GoPro HERO12 Black è disponibile su Amazon a soli 379 euro con uno sconto del 16%.

Questo vuol dire che potrai risparmiare ben 70 euro sul prezzo di listino, compresa spedizione gratuita. In più, è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Non aspettare oltre, la promozione è davvero unica!

GoPro HERO12 Black: funzionalità e modalità di utilizzo

La GoPro HERO12 Black è un gioiellino completamente impermeabile e più resistente che mai, pronto a catturare ogni straordinario momento delle tue avventure.

Grazie al design incredibilmente robusto, progettato per incassare i colpi e non fermarsi mai, è in grado di affrontare qualsiasi sfida al tuo fianco: fango, neve o acqua fino a 10 m di profondità Il copriobiettivo idrorepellente elimina anche i lens flare e altri artefatti indesiderati, per foto e video ancora più strabilianti.

Porta la qualità delle immagini migliore della categoria a un livello ancora superiore, grazie alla tecnologia HDR per video (5,3K e 4K) e foto. Ideale sia in zone ombreggiate che in ambienti molto luminosi, la tecnologia HDR cattura i dettagli più piccoli di ogni scena che generalmente si fondono con le ombre o spariscono nei punti più luminosi del tuo scatto. Il risultato? Immagini nitide e dinamiche con colori realistici.

Questa action cam riesce a realizzare video con dettagli eccezionalmente nitidi e una qualità dell’immagine degna del grande schermo in HDR, oltre a foto da 27 MP. E con l’app Quik GoPro puoi anche estrarre le immagini preferite dai tuoi video sotto forma di foto da 24.7 MP.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.