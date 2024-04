Impariamo a leggere l'ora con l'ora con l'orologio Alienwork Kids in super sconto!

Gli orologi digitali esistono da almeno 40 anni, e da qualche tempo gli smartwatch stanno rivoluzionando il mercato dei segna tempo, con prodotti sempre più avanzati e versatile. Ma il caro vecchio orologio analogico ha sempre il suo fascino, e come si fa ad insegnare a dei bambini a leggere l’ora in modo tradizionale se sono sempre attaccati ai luminosissimi schermi oled di smartband e compagnia intelligente varia? Facile, si compra in SUPER SCONTO Amazon, un coloratissimo orologio da apprendimento Alienwork Kids , fatto apposta per aiutare i più piccoli a leggere ore, minuti e secondi tramite le lancette! Offerta al top: MENO 25%, possiamo indossarlo spendendo solo 17,99 euro!

Che ore sono?

Imparare a leggere l’ora è un passo importante nello sviluppo di un bambino. Questo orologio didattico Alienwork Kids è stato ideato in modo specifico per aiutare i più piccoli in età scolare a leggere correttamente l’ora. E’ come imparare ad andare in bicicletta: non è il semplice imparare ad utilizzare un mezzo di locomozione ma è anche lavorare sull’equilibrio. Ora al posto dell’equilibrio mettete le capacità cognitive e il gioco è fatto!

Alienwork Kids ha un movimento al quarzo di buona fattura, un cinturino in silicone e soprattutto è resistente all’acqua sino a 5 atmosfere, il mare e la piscina non sono nemiche di Alienwork Kids, tutt’altro anzi!

Il quadrante è bello largo e ovviamente è molto colorato. Le tre lancette sono colorate in modo diverso, sul quadrante troviamo segnate le dodici ore, tutti i sessanta minuti, oltre ad una corona colorata utile per rendere il tutto ancor più immediato visivamente. La lunetta, con graduazione di 60 minuti, si può spostare in una direzione, per rendere ancor più chiaro il passaggio del tempo.

Alienwork Kids è un ottimo orologio da apprendimento, utilissimo e dal prezzo super accessibile! Fate un regalo ai vostri bimbi e compratelo!

