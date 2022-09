In cucina sperimentando: l'elettrodomestico che ti MANCAVA

Sei stanco che il tuo cibo si rovini presto? Allora questa pratica Macchina sottovuoto per alimenti è la scelta giusta per mantenere sempre freschi i tuoi cibi.

Puoi acquistarla su Amazon grazie alla fantastica offerta del 15% di sconto sul suo prezzo totale, pagandola solamente 20,39€. Non farti scappare questa offerta e acquistala subito con questa promozione prima che finisca.

Se hai un abbonamento prime abilitato sul tuo account Amazon usufruisci delle spedizioni sempre veloci e gratuite su tutto il territorio italiano.

Un frigorifero sempre in ordine con questa Macchina sottovuoto per alimenti

Grazie a questa Macchina sottovuoto per alimenti potrai mantenere sempre freschi i tuoi cibi, oppure tenere in ordine e organizzato il tuo frigorifero. Grazie alle due modalità di sigillatura potrai confezionare sia alimenti duri utilizzando la modalità di sottovuoto, sia alimenti freschi come frutta e verdura grazie alla modalità di solo sigillo. Con questo metodo il cibo potrà essere conservato per un tempo maggiore di più di 7 volte rispetto alla conservazione tradizionale aiutandoti così a mantenere sempre tutto fresco senza aver paura che si rovini in pochi giorni.

Questa utilissima macchina sarà il tuo asso nella manica in cucina, grazie alle sue dimensioni piccole e compatte e grazie anche al suo design leggero. Con alla sua pompa a vuoto, che arriva fino a 60 Kpa, potrai riporre i tuoi alimenti nei pratici sacchetti specifici in pochi secondi. Nella confezione sono inoltre compresi ben 10 sacchetti di dimensione 17×25 cm. Hai paura di non saperlo utilizzare? Non ti preoccupare la semplicità è il suo punto forte: basterà infatti avviarlo e premere i due pulsanti e il gioco è fatto.

Non farti scappare questa opportunità e acquista la tua Macchina sottovuoto per alimenti a un prezzo vantaggioso di soli 20,39€ su Amazon, con un risparmio del 15%. Ricordati che con Amazon Prime hai spedizioni veloci e gratuite in tutta Italia.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.