IN FORMA con il Tapis roulant PIEGHEVOLE: oggi lo paghi 100 EURO IN MENO

In vista della prova costume che si avvicina, è ora di rimettersi in forma! Se non hai tempo di andare in palestra, puoi allenarti comodamente a casa con il Tapis roulant Mobvoi Home Treadmill: oggi è disponibile su Amazon a soli 259 euro con un mega sconto del 28%.

Questo vuol dire che potrai risparmiare ben 100 euro sul prezzo di listino, compresa spedizione gratuita. In più, è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. La promozione è davvero irripetibile, approfittane il prima possibile!

Tapis roulant Mobvoi Home Treadmill: come utilizzarlo al meglio

Il Tapis roulant Mobvoi Home Treadmill è un compagno di allenamenti ideale che ti aiuterà a rimetterti in forma comodamente a casa tua.

È dotato di un potente motore da 2,25 HP che offre un ambiente silenzioso, così da non disturbare gli altri in casa, risparmiando allo stesso tempo energia.

Con una velocità massima di 4 km/h in modalità camminata e 12 km/h in modalità corsa, può fungere sia da deambulatore sotto la scrivania che da tapis roulant da corsa per esercizi pesanti. In questo modo soddisfa le esigenze di tutti gli utenti aiutando a restare in forma con facilità.

Dispone di un display digitale che indica in tempo reale la frequenza cardiaca, le calorie bruciate, l’andatura e i passi effettuati. Il design è pieghevole quindi puoi risparmiare spazio riponendo la macchina sotto il letto o il divano. In più, utilizzando il telecomando o il pannello touch control, è possibile accendere e spegnere il dispositivo o regolare la velocità.

Oggi il Tapis roulant Mobvoi Home Treadmill è disponibile su Amazon a soli 259 euro con un mega sconto del 28%. Questo vuol dire che potrai risparmiare ben 100 euro sul prezzo di listino, compresa spedizione gratuita. La promozione è davvero irripetibile, approfittane il prima possibile!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.