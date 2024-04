INCREDIBILE Cuffie Xiaomi a soli 18€: 20 ore di autonomia e carica wireless

Hai voglia di ascoltare la tua musica preferita quando sei in viaggio, o nel bel mezzo dei tuoi allenamenti fuori casa? Non ti preoccupare, l’ultima offerta di Amazon fa proprio al caso tuo proponendoti le cuffie Xiaomi Redmi Buds 4 Lite in offerta al sensazionale prezzo di soli 18 euro, con uno sconto del 49% a confronto dell’originale prezzo di listino suggerito dalla compagnia produttrice, in questo caso Xiaomi.

Cuffie Xiaomi Redmi: musica per le tue orecchie

Una delle caratteristiche che sicuramente apprezzerai di più di queste cuffie Xiaomi è la cancellazione attiva del rumore, aiutata dall’intelligenza artificiale, che ti consente di ridurre selettivamente ogni rumore esterno, permettendoti di concentrarti solo ed esclusivamente sul contenuto musicale che stai riproducendo in quel determinato momento.

La qualità eccezionale del suono è permessa dalla presenza del driver dinamico con diaframma da ben 12 millimetri, che riesce anche a ridurre ogni possibile distorsione delle tracce musicali.

La connettività in questo caso è garantita dal modulo Bluetooth 5.3, che offre una conenssione davvero stabile ed efficiente, così da non perderti neanche il più piccolo dei dettagli all’interno delle tue canzoni. Davvero sensazionale anche l’autonomia, grazie alla batteria al litio che assicura fino a 5 ore di durata continua: non è però finita qui, dal momento che la custodia di ricarica allunga ulteriormente l’autonomia, arrivando alla sensazionale durata di 20 ore totali.

Queste cuffie Xiaomi supportano inoltre Google Fast Pair, permettendoti di collegarle istantaneamente al tuo smartphone Android appena le estrai dalla loro custodia. Molto apprezzata anche la resistenza all’acqua con certificazione IPX4: non dovrai dunque preoccuparti di portarle al mare o in piscina, senza la paura di eventuali tracce d’acqua che potrebbero cadere sulla loro superficie. Grazie al peso estremamente ridotto, poi, potrai inserirle comodamente all’interno del tuo zainetto o della tua valigia da viaggio.

In definitiva con appena 18 euro hai la possibilità di accaparrarti una delle cuffie Bluetooth migliori attualmente sul mercato, con cui potrai ascoltare la tua musica, guardare film, serie TV e tanto altro mentre sei in viaggio: questo e tanti altri motivi ci spingono a consigliarti fortemente di acquistare queste cuffie Xiaomi Redmi Buds Lite 4 in offerta su Amazon cliccando su questo indirizzo, dal momento che si tratta di un’offerta a tempo limitato. Cos’aspetti quindi? Corri a comprarle prima che finiscano!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.