INCREDIBILE ma VERO: il POPOLARISSIMO HONOR Pad X9 a 174€ su eBay

Quando scopri che il popolarissimo tablet Android HONOR Pad X9 è in offerta su eBay è arrivato il momento di prestare molta attenzione. Etichettato come uno tra i migliori tablet attualmente disponibili sul mercato, il device del colosso cinese può essere tuo al prezzo di appena 174€.

Come? Semplicemente inserendo il codice coupon “CASA24” in fase di acquisto. HONOR Pad X9 è stato realizzato per rispondere alle domande quotidiane degli utenti in termini di design, potenza e, ovviamente, prezzo.

Il tablet Android HONOR Pad X9 è in vendita su eBay a un prezzo ridicolo

Il tablet a marchio HONOR è realizzato con un bellissimo telaio in alluminio che gli dona eleganza e robustezza, mentre il pannello da 11.5 pollici a 120Hz è perfetto per guardare tutti i video che vuoi a risoluzione 2K. Potente e scattante grazie a un buon processore octa-core, la batteria integrata da 7250 mAh è sempre al tuo fianco per un giorno intero di utilizzo.

HONOR Pad X9 monta Android 13 con i servizi Google attivi e, inoltre, integra ben 6 speaker stereo ideali per ascoltare tutta la musica che vuoi a qualità alta.

Spendendo la cifra ridicola di appena 174€ hai finalmente a portata di mano il tablet ideale per tutta la famiglia; ricorda di inserire il codice coupon “CASA24” in fase di acquisto per ottenere lo sconto odierno.

