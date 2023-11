Le ICONICHE infradito Havaianas Brasil le usi ovunque: ora le paghi solo 12 euro!

Se le piogge autunnali ti stanno rattristando e passi molte ore a riguardare le foto scattate in estate, potresti abbattere la tristezza pensando già ad attrezzarti per la prossima estate. O potresti comunque sostituire le infradito che usi per fare la doccia in casa, dopo una partita di calcetto o in palestra. Infatti, parliamo dell’offerta che riguarda le iconiche infradito Havaianas Brasil, in offerta su Amazon con il 58% di sconto! Le pagherai quindi solo 12,60 euro! Puoi anche decidere di regalarlo per Natale, approfittando del fatto che Amazon abbia prorogato la scadenza per la restituzione al 31 gennaio 2024, proprio in occasione delle festività natalizie.

Infradito Havaianas Brasil: le caratteristiche

Con oltre 150 colori e fantasie tra cui scegliere, le infradito Havaianas sono un capo essenziale in ogni guardaroba. Le infradito in offerta sono blu, con il logo raffigurante il Brasile e la scritta del brand. Esistono molte versioni di questo modello iconico, che includono tutte la bandiera brasiliana, il logo pop-up e le strisce sulle suole laterali in un’ampia gamma di tonalità. Questo in offerta però è uno dei maggiormente preferiti e che vanno a ruba.

Le suole sono al 100% in gomma Havaianas. Una gomma che garantisce confort al piede ma anche resistenza nel tempo anche per anni. Dunque, non lasciarti sfuggire le iconiche infradito Havaianas Brasil, in offerta su Amazon con il 58% di sconto! Le pagherai quindi solo 12,60 euro! Puoi anche decidere di regalarlo per Natale, approfittando del fatto che Amazon abbia prorogato la scadenza per la restituzione al 31 gennaio 2024, proprio in occasione delle festività natalizie.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.