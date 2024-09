Insta360: non solo Ace Pro2, stanno arrivando due nuove webcam per i professionisti

In vista dell’imminente lancio della action camera Insta360 Ace Pro 2, sono emerse indiscrezioni che svelano in dettaglio due nuove webcam dell’azienda: la Link 2 e la Link 2C.

Insta360: cosa sappiamo delle due nuove webcam?

Secondo i leak, la Insta360 Link 2 sarà il modello più ricco di funzionalità. Disporrà di una funzione di Auto Framing, che utilizza un gimbal integrato e l’intelligenza artificiale per mantenere l’utente (o i colleghi) al centro dell’inquadratura durante le chiamate. Inoltre, offrirà una modalità Whiteboard, che sfrutta l’intelligenza artificiale per migliorare la visibilità dei contenuti su una lavagna, una caratteristica che potrebbe risultare particolarmente utile per insegnanti e professionisti del settore aziendale, dato il crescente uso della collaborazione a distanza. Tra le altre funzionalità menzionate nei rumor ci sono la modalità Ritratto e la possibilità di registrare video verticali 4K non ritagliati, pensate per la crescente creazione di contenuti in formato mobile. Gli utenti attenti alla sicurezza apprezzeranno probabilmente la modalità Privacy, che abbassa automaticamente il gimbal dopo 10 secondi di inattività o tramite controllo manuale. Una funzione interessante è anche la modalità DeskView, utile per riprendere contenuti sul tavolo, ad esempio durante dimostrazioni di prodotti o presentazioni di materiali fisici. La cancellazione del rumore con l’ausilio dell’intelligenza artificiale è un’altra caratteristica interessante, che migliora la qualità vocale eliminando i suoni di sottofondo indesiderati. I leak suggeriscono anche che la Link 2 utilizzerà un gimbal a 2 assi con AI Tracking per mantenere a fuoco i soggetti anche mentre si muovono.

La Link 2C, invece, si distinguerà per la sua compattezza, senza sacrificare prestazioni. Si vocifera che avrà una risoluzione UHD 4K con Auto-Adjust Framing, per assicurare che l’utente rimanga sempre nell’inquadratura. Si parla anche di una modalità HDR, che migliorerà la gamma dinamica in diverse condizioni di luce. Non di meno, includerà un sistema di messa a fuoco automatica con rilevamento di fase (PDAF), oltre al controllo tramite gesti. A differenza della Link 2, che utilizzerà un gimbal per la privacy, la Link 2C avrà un otturatore privacy integrato. Entrambe le versioni offriranno connettività USB-C e un supporto magnetico per un facile posizionamento.