Insta360 X4: la videocamera che rivoluziona le riprese a 360 gradi

La Insta360 X4 rappresenta una svolta nel panorama delle action cam, grazie a un mix di tecnologie avanzate e una progettazione pensata per garantire massima versatilità e semplicità d’uso. Disponibile al prezzo di 559,99 euro, si propone come una soluzione completa per i creator e gli appassionati di avventure all’aria aperta. E oggi puoi averla a soli 475 euro grazie al coupon sconto da attivare sulla pagina.

Tra le sue caratteristiche principali spicca la capacità di registrare video a 360 gradi in risoluzione 8K, una funzione che apre a possibilità creative praticamente illimitate. Per chi cerca un compromesso tra qualità e fluidità, la modalità 5.7K a 60fps è un’opzione ideale. La tecnologia Active HDR garantisce un bilanciamento ottimale tra luci e ombre, restituendo colori vividi anche nelle scene più dinamiche. Inoltre, per gli amanti delle riprese tradizionali, la X4 include una modalità grandangolare 4K60fps e l’innovativa opzione MaxView che amplia il campo visivo fino a 170° in 4K30fps.

Intelligenza artificiale e reframing smart a servizio di riprese impeccabili

Un aspetto distintivo di questa videocamera è il sistema di reframing intelligente basato su intelligenza artificiale. Questa tecnologia consente di concentrarsi sull’azione senza preoccuparsi dell’inquadratura, offrendo la possibilità di modificare l’angolazione durante il montaggio tramite l’app Insta360. Non manca il celebre effetto “selfie stick invisibile”, che permette di ottenere riprese in terza persona con un risultato simile a quello di un drone.

La stabilità delle immagini è un altro punto di forza grazie alla tecnologia FlowState, che lavora in sinergia con l’Horizon Lock a 360° per mantenere l’orizzonte sempre livellato, anche durante le attività più estreme. La robustezza del dispositivo non è da meno: è impermeabile fino a 10 metri senza accessori e può raggiungere i 50 metri con un case subacqueo dedicato. Inoltre, è progettata per resistere a temperature fino a -20°C, rendendola adatta a ogni condizione climatica.

Per quanto riguarda l’autonomia, la batteria da 2290mAh offre fino a 135 minuti di registrazione continua, un incremento significativo rispetto al modello precedente. La ricarica ultra-rapida è un’ulteriore comodità per chi necessita di tempi di inattività ridotti.

La confezione include, oltre alla videocamera, un cavo USB-C, protezioni per le lenti, un panno per la pulizia degli obiettivi, una custodia per il trasporto e il manuale d’uso. L’app Insta360, costantemente aggiornata, garantisce un’esperienza d’uso sempre ottimale.

Insta360 X4 si presenta come una soluzione ideale per chi cerca un dispositivo completo e affidabile, capace di soddisfare le esigenze sia dei professionisti che degli appassionati. Una scelta che unisce innovazione tecnologica e praticità d’uso in un unico prodotto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.