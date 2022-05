Instagram, ecco come fare per bloccare un contatto

Instagram è il social network del momento, utilizzato da milioni di persone in Italia per pubblicare foto e video, seguire gli influencer e aggiornare i propri follower con le Storie, altra funzionalità molto utilizzata. Così come per WhatsApp, Twitter o Facebook, anche su Instagram è possibile bloccare un contatto, che magari infastidisce l’utente con commenti o messaggi non appropriati. Per questo abbiamo stilato una guida su come bloccare un contatto su Instagram. Il social network mette a disposizione uno strumento per bloccare altri account che agisce in maniera completamente anonima. la persona bloccata, quindi, non riceverà nessuna comunicazione.

Instagram Blocca Contatto, come procedere

Per bloccare un contatto su Instagram bisogna eseguire questa precisa procedura:

Toccare il nome del contatto che si vuole bloccare per accedere al suo profilo.

Su iPhone, iPad, computer si deve poi toccare il tasto dei tre puntini orizzontali in alto a destra. Sui device Android, sempre in alto a destra, il pulsante da toccare è invece quello dei tre puntini verticali

Toccare su Blocca (o sblocca, nel caso in cui il contatto è stato precedente mente bloccato, ma ora si vuole procedere con lo sblocco)

Come già ribadito persone bloccate non ricevono nessuna notifica

Dopo aver bloccato qualcuno i suoi commenti non vengono rimossi dalle proprie foto e dai propri video. Per questo su Instagram è possibile anche bloccare i commenti di u determinato contatto.

Si può impedire a una persona di commentare, ma questa potrà comunque visualizzare le proprie foto e video. Ecco la procedura completa:

Accedere al proprio profilo e toccare l’icona hamburgher

Procedere su Impostazioni, Privacy, Commenti

Accanto a Blocca i commenti di, toccare Persone >

Inserire il nome della persona da bloccare, quindi toccare Blocca accanto al nome.

Bisogna comunque tenere presente che bloccando una persona, i commenti precedenti non vengono rimossi.