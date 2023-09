Inter-Milan: le probabili formazioni dell'attesissimo derby

Manca sempre meno al calcio d’inizio di Inter-Milan, l’atteso derby di Milano che infuocherà la quarta giornata di Serie A.

Le due squadre si trovano appaiate in testa alla classifica dopo tre vittorie su tre nelle prime giornate e adesso si scontrano per cercare di conquistare la vetta solitaria e continuare ad alimentare il sogno della seconda stella. La partita sarà trasmessa in streaming in esclusiva su DAZN, mentre di seguito vediamo le probabili formazioni.

Inter-Milan in streaming: le probabili formazioni

Per entrambe le squadre c’è da sciogliere il nodo del rientro dalle nazionali, specie i sudamericani. L’impressione però è che si cambierà pochissimo.

L’Inter di Simone Inzaghi prepara un 3-5-2 con Sommer in porta e Darmian, De Vrij e Bastoni a comporre la linea di difesa. Fortissimo il centrocampo con Dumfries, Barella, Calhanoglu Mikhitaryan e Di Marco. In attacco la nuova coppia delle meraviglie formata da Lautaro Martinez e Thuram.

Il Milan risponde con il 4-3-3. Maignan tra i pali con Hernandez, Thiaw, Kjaer e Calabria in difesa. Linea mediana affidata a Reijnders, Krunic e Loftus-Cheek. Infine, tridente esplosivo con Leao, Giroud e Pulisic.

Il calcio d’inizio è previsto sabato 16 settembre alle ore 18. Per non perderti nemmeno un minuto potrai vedere tutto in streaming in esclusiva su DAZN. Preparati allo spettacolo.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.