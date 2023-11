Internet super veloce con ROUTER HUAWEI in offerta

Quando siamo all’interno del nostro ambiente domestico, oggi più che mai, sentiamo la necessità di avere una connessione a internet performante, soprattutto nell’ottica dello smart-working da remoto. I modem forniti dalle rispettive compagnie non sono sempre eccellenti, motivo per il quale è preferibile ricorrere a router esterni. Ecco dunque che Amazon ha ben pensato di proporti il router Huawei AX3 in offerta al sensazionale prezzo di soli 59 euro, con un 5% di sconto rispetto all’originale prezzo di listino proposto dalla compagnia cinese.

Router Huawei: alla velocità della luce

Tra i punti di forza alla base di questo router troviamo senz’ombra di dubbio i 160 MHz di larghezza di banda ultra larga, che garantisce una velocità pari al doppio (se non oltre) della larghezza di banda di 80 MHz. Grazie alla connessione fornita da questo router, dunque, potrai lavorare senza problemi anche all’interno del tuo studio domestico senza necessariamente recarti in ufficio, grazie alla connessione eccezionale che riesce a garantirti. Oltre a questo il router è davvero ottimo anche per i film e le serie TV raggiungibili dalle principali piattaforme di streaming.

La connessione erogata da questo router può avversare senza problemi qualsiasi tipologia di ostacolo, permettendo di far connettere tutti i membri del tuo nucleo famigliare. Puoi quindi collegare notebook, tablet, smartphone o console di videogiochi senza il benché minimo problema, fino ad arrivare ad un totale di 128 dispositivi connessi in contemporanea.

Molto apprezzata poi l’integrazione con l’app apposita, scaricabile in maniera completamente gratuita sui rispettivi sistemi operativi mobile, che ti permette di avere a disposizione una mappa di calore della copertura Wi-Fi all’interno domestico, così da verificare immediatamente le zone maggiormente coperte.

Hai perfino la possibilità di creare una vera e propria rete Wi-Fi separata per gli ospiti, così da mantenere la tua password al sicuro ed evitare ingressi non desiderati. Puoi avere anche una gestione totale dei dispositivi connessi, in modo tale da tenere sempre tutto monitorato.

In definitiva, a poco più di 50 euro hai la possibilità di accaparrarti uno dei migliori router per rapporto qualità / prezzo, grazie alla quale potrai avere la connessione a internet domestica più performante di sempre: ecco solo uno dei tantissimi motivi per cui ti consigliamo fortemente di acquistare questo router Huawei AX3 in offerta su Amazon cliccando su questo indirizzo, dal momento che si tratta di un’offerta a tempo limitato e le scorte disponibili potrebbero dunque terminare improvvisamente da un momento all’altro.

