Internet velocissima con ROUTER TP-LINK in offerta

Possiamo senz’ombra di dubbio affermare che internet, soprattutto al giorni, è diventata fondamentale per qualsiasi tipo di attività quotidiana. Pensiamo per esempio al lavoro da remoto in smart working, all’interno del quale è necessario avere una connessione stabile e (soprattutto) performante, grazie a un router efficiente. Ecco dunque che Amazon ha ben pensato di proporti il router TP-Link Mercusys MR1500X AX1500 in offerta al sensazionale prezzo di soli 39 euro, con un ottimo sconto del 20% rispetto all’originale prezzo di listino suggerito dalla stessa compagnia produttrice, in questo caso TP-Link.

Router TP-Link: alla velocità della luce

Una delle caratteristiche senz’ombra di dubbio più interessanti alla base di questo router lo standard Wi-Fi 6, che ti permette di avere delle velocità in download e in upload semplicemente sensazionali, permettendoti di lavorare tranquillamente in smart working da casa senza alcun tipo di problema o rallentamento. Grazie all’utilizzo delle tecnologie più moderne avrai la possibilità di raggiungere fino a 1500 Mbps (di cui rispettivamente 1201 Mbps alla frequenza di 5 GHz, e i rimanenti 300 Mbps a 2.4 GHz).

Un’altra caratteristica davvero utilissima è la tecnologia MU-MIMO, grazie alla quale potrai gestire in simultanea più dispositivi in contemporanea senza assistere a rallentamenti vistosi nella velocità, rispetto a quanto accadeva a gran parte dei router visti fino ad oggi.

Il router è caratterizzato da una copertura ottimizzata grazie alla tecnologia Beamforming, che permette di canalizzare il segnalare selettivamente in corrispondenza delle zone in cui sono maggiormente concentrati i tuoi dispositivi, in modo tale da evitare ogni tipo di dispersione che potrebbe verificarsi. La tecnologia BSS Color permette infine di ridurre significativamente le interferenze che potrebbero essere generate da altre reti wireless presenti nelle nostre vicinanze.

Il router presenta inoltre una modalità a risparmio energetico, che ti permette di ridurre al minimo i consumi di energia elettrica, avendo così delle bollette di gran lunga leggere alla fine del mese.

In definitiva a poco più di 30 euro hai la possibilità di accaparrarti uno dei migliori router attualmente in circolazione, con cui la tua velocità in download e in upload sarà sensibilmente migliorata, permettendoti di lavorare in smart working e vedere i tuoi film e serie TV sulle principali piattaforme di streaming: ecco solo uno dei tantissimi router TP-Link Mercusys MR1500X AX1500 in offerta su Amazon cliccando su questo indirizzo, dal momento che si tratta di un’offerta a tempo limitato e le unità disponibili potrebbero dunque terminare improvvisamente da un momento all’altro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.