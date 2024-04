Interruttore relè smart WiFi Shelly a 9,99€: torna lo SCONTO al 50%

Torna in offerta su Amazon uno degli oggetti più popolari degli ultimi tempi: sto parlando dell’interruttore relè smart WiFi di Shelly che può essere tuo a soli 9,99 euro grazie ad uno sconto del 50% attivato sul listino. Questo piccolo oggetto è il tuo segreto per iniziare o per proseguire nella costruzione della tua casa intelligente e puoi utilizzarlo per diversi scopi.

Grazie a questo interruttore puoi avere prestazioni di controllo intelligente senza compromessi in un design incredibilmente compatto. Rispetto alla sua generazione precedente, è dotato di connettori più resistenti e può supportare fili fino a 4 mm2 per una connessione sicura e affidabile per una vasta selezione di dispositivi elettronici.

Merito del canale da 8A e al supporto sia per l’alimentazione in corrente alternata che continua che ti permettono di gestire veramente di tutti: luci, porte, sistemi di irrigazione e quant’altro ancora.

Un dispositivo smart che puoi controllare da remoto grazie all’app Shelly Smart Control o al supporto agli assistenti vocali come Alexa e Google Home in modo da poter automatizzare e controllare facilmente i tuoi device ovunque ti trovi, per la massima flessibilità e comodità.

Infine, non hai bisogno di usare un hub, perché lo Shelly Plus 1 Mini Gen3 si integra perfettamente con una varietà di piattaforme, protocolli e assistenti vocali. Acquistalo adesso in offerta a soli 9,99 euro.

