iOS 19, si avete letto bene, ecco il primo rumor del prossimo OS che arriverà nel 2025

iOS 18, il nuovo sistema operativo Apple arriverà a settembre col suo carico di piccoli e grandi cambiamenti, basta pensare all’estesa personalizzazione del Centro di Controllo, delle icone e più in generale del Lock Screen, ma soprattutto sarà la culla dell’intelligenza artificiale Apple, Apple Intelligence che promette di rivoluzionare il concetto stesso di i.a. E che in Europa non arriverà a settembre per problemi legali dati dall’applicazione del DMA. Ovviamente a Cupertino il futuro è adesso, di conseguenza sono già al lavoro sul nuovo OS targato 2025, nome in codice Luck nella sua versione mobile.

Non c’è fretta particolare in casa Apple, è il flusso di lavoro consueto anno dopo anno. Se iOS 19 avrà il nome in codice “Luck”, gli altri OS hanno, al momento, questi nomi di lavorazione:

macOS 16: “Cheer”

watchOS 12: “Nepali”

visionOS 3: “Discovery”

Ovviamente non ci sono informazioni in merito sulle nuove funzionalità degli OS che arriveranno il prossimo anno. Ma mai come in questo 2024 programmare bene i lavori per Apple è fondamentale. Sappiamo che non tutte le feature mostrate durante WWDC 2024 saranno pronte per il lancio di settembre, senza dimenticare che Apple Intelligence quando verrà arrivato dopo l’estate sarà in beta. Si prospetta per gli ingegneri Apple un fine anno all’insegna del crunch lavorativo più spietato. Noi ovviamente non faremo altro che tenere i radar accesi e riportare ogni rumor e voce di corridoio esca fuori dalle segrete stanze di Cupertino.