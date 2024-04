iPad 10 in sconto SENZA PRECEDENTI: fallo tuo subito col COUPON SEGRETO

Per avere tra le mani un tablet che possa fornirti il massimo dei vantaggi sia per il lavoro che per l’intrattenimento, c’è un modello che devi considerare subito: l’iPad 10 del 2022. Questo fantastico device targato Apple è oggi in promo su eBay ad un prezzo folle. Ti basta utilizzare questo coupon segreto e lo paghi solamente 372,80 euro. Quando ti trovi al momento del pagamento, scrivi PSPRAPR24 nell’apposita casella e potrai usufruire dello sconto senza precedenti. Con tanto di spedizione gratis e inclusa in 3 giorni lavorativi. Non fartelo scappare, è il ribasso che fa al caso tuo.

Codice coupon: PSPRAPR24

iPad 10: grafica esagerata e design che ti farà innamorare

Si tratta di una promozione unica che non puoi farti sfuggire se sei alla ricerca di un tablet. Con l’iPad 10 2022, hai modo di immergerti in una tecnologia senza precedenti. Grazie al design all-screen del display Liquid Retina da 10,9″, pensato per poter scrivere, giocare, creare e rimane in contatto con chiunque tu voglia. Il tutto coordinato dal potente iPadOS, sistema operativo che rendere qualsiasi cosa semplice e veloce come non mai. Sotto la scocca troverai il chip A14 Bionic, tra i più potenti in assoluto e che ti darà modo di svolgere qualsiasi operazione senza problemi: dallo scroll su TikTok all’edit di video in 4K.

Molto interessante anche il comparto fotografico, con un sensore posteriore da 12 MP con grandangolo, perfetto per scattare foto di qualità e registrare video bellissimi da rivedere. E non solo, perché sarai anche sempre al centro delle chiamate con FaceTime, che include la nuova funzione Inquadratura Automatica che ti segue anche quando ti muovi. Per la connettività, c’è lo standard Wi-Fi 6 di ultima generazione per godere sempre del massimo della velocità in download ed in upload.

Inserisci subito il coupon segreto e fai tuo questo iPad, è un tablet che realizzerà tutti i tuoi sogni.

