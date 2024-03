iPad (2022): con soli 399€ vi portate a casa il miglior tablet di Apple

Se siete alla ricerca di un nuovo tablet di casa Apple super performante ma che non costi troppo, oggi abbiamo la miglior soluzione per le vostre esigenze e necessità. Si chiama iPad (2022) ed è un prodotto incredibile, leggero, versatile, adatto a tutti gli utilizzi, pensato per lo studio ma anche per l’intrattenimento multimediale. Va bene anche per il lavoro o per l’editing video visto che supporta la Apple Pencil di prima generazione (o quella USB Type-C) e la Smart Cover Keyboard. Questi accessori (acquistabili in separata sede) servono per aumentare la produttività del gadget stesso. Pensate che il dispositivo principale è in super sconto al prezzo speciale di 399,00€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese; il modello in questione ha 64 GB di memoria interna e il modem Wi-Fi per la connettività. Fate presto se siete interessati/e all’acquisto, lo trovate su Amazon con tanti vantaggi esclusivi.

iPad (2022): ecco perché comprarlo

Il tablet di Apple è un device veramente spettacolare; ha un processore Apple Bionic A14 con modem Wi-Fi che serve per collegarlo alla rete mediante le reti wireless. Il chip interno permette di eseguire applicazioni pesantissime senza il minimo problema, anche quelle di editing fotografico o video. Va benissimo pure per essere sfruttato con LumaFusion o con la suite Adobe. Lo schermo è un pannello LCD IPS Retina da 11 pollici e supporta, come detto, la Apple Pencil di prima generazione o quella USB Type-C.

Viene venduto e spedito da Amazon con soli 399,00€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese. Compratelo adesso perché a questa cifra è un best buy assoluto. Con il noto portale di e-commerce avrete accesso al reso gratuito entro un mese dall’acquisto e potrete perfino dilazionare l’importo in comode rate con CreditLine di Cofidis o con il sistema interno al sito, in cinque o dieci soluzioni a tasso zero.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.