iPad (2022) da 64 GB: a soli 405€ è il miglior tablet da comprare

Il meraviglioso iPad (2022) di Apple è in super sconto su Amazon al prezzo spettacolare di soli 405,00€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese. A questa cifra infatti, è un super best buy che non puoi permetterti di perdere. Ha un design minimal ed elegante, un chipset potentissimo, un modem Wi-Fi di ultima generazione e un pannello che supporta la Apple Pencil di prima generazione. Corri a prenderlo adesso prima che sia troppo tardi; non sappiamo quante scorte siano rimaste disponibili e per quanto ancora durerà la promo dedicata. C’è la consegna celere e immediata presso il tuo domicilio (o un luogo da te designato), anche in meno di 24 o 48 ore dal momento dell’ordine. Si può usufruire di altri vantaggi esclusivi; vediamoli insieme.

iPad (2022): ecco perchè comprarlo

Il tablet di Apple è un prodotto semplicemente sensazionale; costa poco, ma offre tantissimo. Dispone di uno schermo LCD IPS Retina da circa 11 pollici con supporto alla Apple Pencil di prima generazione ) o a quella USB Type-C, puoi collegarci una Smart Cover Keyboard (la cover tastiera che amplia le potenzialità del device stesso) per trasformarlo in un miniPC sempre pronto all’occorrenza, ma non finisce qui. C’è un chipset evoluto sotto il frame interno, un processore Apple Bionic A14 (lo stesso SoC che ritroviamo in iPhone 12 Pro, per intenderci) che permette di aprire le app in un secondo. È potentissimo e rende il dispositivo un gadget perfetto per il gaming, l’intrattenimento multimediale e non solo.

iPad (2022) viene venduto e spedito nella sua iterazione argento, con 64 GB di memoria interna, con il modem Wi-Fi al seguito, al prezzo spettacolare di soli 405,00€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese. Corri a prenderlo adesso, c’è il reso gratuito entro quattordici giorni dall’acquisto e avrai accesso alla consegna immediata in meno di 24 o 48 ore dal momento dell’ordine.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.