iPad (2022) da 64 GB: offerta FOLLE su Amazon, prendilo adesso

Se siete alla ricerca di un nuovo tablet versatile, adatto sia allo studio che all’intrattenimeto multimediale, non possiamo non consigliarvi l’ottimo iPad (2022) che, nella sua iterazione azzurra e con 64 GB di memoria interna, con il modem Wi-Fi al seguito, costa solo 429,00€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese. Non lasciatevelo sfuggire e correte a prenderlo adesso prima che terminino le scorte disponibili o prima che finisca la promo dedicata. C’è la consgna celere e immediata in meno di 24 o 48 ore dal momento dell’ordine grazie al servizio di Prime e potrete perfino usufruire del reso gratuito (in caso di eventuali problematiche o in caso di ripensamento) entro un mese dall’acquisto.

Avrete diritto a un anno di garanzia con il costruttore (valido in tutti gli Apple Store del mondo) e a due anni con il rivenditore, con assistenza tecnica dedicata, sempre attiva, via chat o via telefono, con il supporto logistico del sito. Potrete perfino dilazionare l’importo in comode rate con CreditLine di Cofidis o con il sistema interno al sito, in cinque o dieci soluzioni a tasso zero (per gli account abilitati).

iPad (2022): ecco perché comprarlo

L’iPad (2022) è un tablet versatile, dotato del processore Apple Bionic A14 con modem Wi-Fi integrato per la connettività alle reti pubbliche o domestiche. Ha uno schermo LCD IPS Retina da circa 11 pollici che supporta la Apple Pencil di prima generazione o la Pencil con tecnologia USB Type-C.

La batteria dura un giorno con una singola carica e si ricarica rapidamente con il caricatore (incluso in confezione). Avrete modo anche di attaccarci una Smart Cover Keyboard, un accessorio che trasforma il dispositivo in un miniPC per la produttività. A soli 429,00€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese è un tablet pazzesco da comprare oggi su Amazon: fatelo vostro adesso.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.