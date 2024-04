iPad Air (2022) da 64 GB con modem Wi-Fi: sconto FOLLE su Amazon, costa solo 669€

Se siete alla ricerca di un nuovo tablet di punta di casa Apple, non potete lasciarvi sfuggire l’ottimo iPad Air (2022) che nella sua iterazione azzurra con 64 GB di memoria interna, con il modem Wi-Fi al seguito, costa solo 669,00€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese grazie alle offerte folli di Amazon.

Non lasciatevelo sfuggire, anche perché a questa cifra è un best buy senza paragoni e senza rivali; è dotato di un processore Apple Silicon M1 di classe desktop che vi permetterà di utilizzare il device con software e applicazioni di punta come DaVinci Resovle 18 o FinalCut Pro, Logic Pro e così via. È un tablet pensato per gli studenti ma anche per i professionisti che vogliono portarsi a casa un prodotto con cui fare praticamente di tutto.

iPad Air (2022): ecco perchè comprarlo

Il device di Apple ha uno schermo laminato da circa 11 pollici, LCD IPS Retina e supporta la Apple Pencil di seconda generazione. Il dispositivo invece, supporta la Magic Keyboard, la cover-tastiera più completa che vi sia in circolazione. Grazie al SoC di bordo potrete eseguire app complesse ma anche giochi impegnativi. C’è una porta USB Type-C per la ricarica del prodotto ma anche per collegare le periferiche che preferite; c’è una batteria capiente e generosa con la quale potrete lavorare tutto il giorno senza mai dover passare dalla presa di corrente. Come non citare, infine, il frame in alluminio riciclato, la selfiecam FaceTime HD per le videocall e la singola lente sulla back cover che realizza immagini splendide e serve per la scannerizzazione dei documenti, per fare foto al volo, ma non solo.

iPad Air (2022), nella sua iterazione azzurra con 64 GB di memoria interna e con il modem Wi-Fi al seguito, costa solo 669,00€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.