iPad Pro 11" con chip M4: potenza e versatilità in offerta

iPad Pro 11″ con chip M4 si presenta come una soluzione ideale per chi cerca un dispositivo potente e versatile. Grazie a un’offerta Amazon, è possibile acquistarlo con uno sconto significativo, rendendolo un’opzione interessante per i professionisti e gli appassionati di tecnologia. Oggi costa soltanto 999,00€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese.

iPad Pro (2024): ecco perché comprarlo

Con un prezzo ridotto di 220 euro rispetto al listino originale, l’iPad Pro 11″ combina un design compatto e leggero con prestazioni straordinarie. Il cuore del dispositivo è il chip M4, una componente all’avanguardia dotata di CPU a 10 core e GPU altamente performante. Questa architettura garantisce la fluidità necessaria per affrontare attività impegnative come l’editing video in 4K, il multitasking intensivo e l’uso di applicazioni grafiche avanzate.

Dal punto di vista della connettività, il supporto a Wi-Fi 6E e alla porta USB-C compatibile Thunderbolt/USB 4 garantisce una velocità di trasferimento dati elevata e la possibilità di collegare monitor esterni e altre periferiche. La sicurezza è affidata al sistema Face ID, che offre un metodo di autenticazione rapido e sicuro.

Uno degli elementi distintivi di questo modello è il display Ultra Retina XDR da 11 pollici, che offre una qualità visiva eccezionale. Tra le tecnologie integrate spiccano ProMotion, per una fluidità impeccabile, True Tone, che adatta i colori alle condizioni di luce ambientale, e la gamma cromatica P3, pensata per soddisfare le esigenze di creativi e professionisti. Inoltre, le versioni da 1TB e 2TB offrono l’opzione con vetro a nanotexture, ideale per chi cerca la massima resistenza e qualità.

Il sistema operativo iPadOS arricchisce ulteriormente l’esperienza d’uso, permettendo di sfruttare appieno l’ecosistema Apple. Tra gli accessori compatibili spiccano la Apple Pencil Pro, che trasforma il tablet in uno strumento di precisione per disegnare o prendere appunti, e la Magic Keyboard, che aggiunge funzionalità da laptop grazie al trackpad integrato. La produttività è così garantita, sia in mobilità che in ufficio.

Per quanto riguarda il comparto fotografico, l’iPad Pro include una doppia fotocamera da 12MP con capacità di registrazione in 4K e formato ProRes. Lo scanner LiDAR rappresenta un ulteriore punto di forza, aprendo la strada ad applicazioni di realtà aumentata di alta qualità. La batteria, progettata per durare un’intera giornata, assicura la massima libertà di utilizzo senza la necessità di frequenti ricariche.

iPad Pro 11″ con chip M4 rappresenta un investimento intelligente per chi cerca un dispositivo in grado di combinare potenza, portabilità e funzionalità avanzate. Con l’offerta attuale su Amazon, è possibile ottenere un prodotto di fascia alta a un prezzo competitivo di soli 999,00€, IVA inclusa.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.