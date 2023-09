iPad Pro 11" (3ª generazione) PRECIPITA su Amazon fino a 845€: corri a comprarlo

L’Apple iPad Pro 11″ (3ª generazione), col potente chip M1 precipita di prezzo su Amazon e ora costa infatti 845€ nella colorazione Grigio Siderale usato, con le spedizioni rapide, sicure e gratuite garantite dai servizi Prime.

In questo modo ti assicurerai un fantastico tablet caratterizzato da un display Liquid Retina XDR da 11 pollici con una risoluzione straordinariamente nitida e colori vibranti. Questo display offre anche una luminosità elevata e un supporto per la tecnologia HDR (High Dynamic Range).

Apple iPad Pro 11″ (Wi-Fi, 128GB), prezzo SHOCK per l’ usato

L’Apple iPad Pro 11″ è uno dei dispositivi più recenti e avanzati della serie iPad Pro di Apple. Questa terza generazione offre una serie di miglioramenti e funzionalità eccezionali. Al suo cuore batte il potente processore M1 di Apple, lo stesso utilizzato nei Mac, che offre prestazioni straordinarie, velocità di elaborazione veloci e una grafica eccezionale. È in grado di gestire le applicazioni più impegnative e multitasking senza problemi.

iPad Pro 11 ha un ultra‑grandangolo frontale con sensore da 12MP con obiettivo ultra grandangolare e grandangolare, che consente di scattare foto di alta qualità e registrare video 4K. La fotocamera anteriore TrueDepth da 12MP è ideale per le videochiamate e il riconoscimento facciale Face ID.

Per il resto è compatibile con l’Apple Pencil di seconda generazione e la Magic Keyboard, ed esegue iOS 14, il sistema operativo mobile di Apple, che offre una vasta gamma di funzionalità, miglioramenti delle prestazioni e un’ampia libreria di app disponibili sull’App Store.

Grazie al Wi‑Fi ultraveloce iPad è da tempo il Re della portabilità, e con la connettività Thunderbolt offre una velocità di trasferimento dei dati estremamente elevata. Di fatto, puoi collegarti alle reti più veloci per scaricare o condividere, guardare film e lavorare in team ovunque ti trovi.

Insomma, l’Apple 2021 iPad Pro è un dispositivo straordinariamente potente e versatile, adatto sia per il lavoro che per l’intrattenimento. È ideale per i professionisti creativi, gli studenti e chiunque cerchi un tablet di alta qualità con prestazioni di livello superiore, da acquistare oggi usato a 845€ con le spedizioni gratis gestite da Amazon Prime.

