iPad Pro (2022) con M2 da 11" con 128 GB: a 979€ è un BEST BUY

Clamorosa offerta quella che vi stiamo segnalando oggi su Amazon; il potentissimo iPad Pro (2022), nella sua iterazione color “grigio siderale”, con processore Apple Silicon M2, schermo da 11 pollici ProMotion, con 128 GB di memoria interna e modem Wi-Fi al seguito, costa solo 979,00€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese, al posto di 1069,00€. Fate presto se siete interessati/e all’acquisto perché a questa cifra è un vero best buy che noi vi suggeriamo di comprare immediatamente. Certo, è un prezzo elevato, importante, ma è giustificato dal fatto che è una macchina con cui lavorare, fare editing, post produzione, perfetta per disegnare, prendere appunti, vedere contenuti online e molto altro ancora. Non c’è niente che non si possa fare con un prodotto del genere: noi vi invitiamo a prenderlo immediatamente se ne volete uno.

iPad Pro (2022): ecco perché comprarlo

Con Amazon avrete diritto infatti a tantissimi vantaggi esclusivi; c’è la consegna celere e immediata in meno di 24 o 48 ore dal momento dell’ordine presso il vostro domicilio (o un luogo da voi designato) e si può anche dilazionare l’importo in comode rate con CreditLine di Cofidis o con il sistema interno al sito, in cinque o dieci soluzioni a tasso zero (per gli account abilitati). Non di meno, c’è la garanzia di Apple per un anno con il costruttore, valida in tutti gli Apple Store del mondo, e quella di due anni con il rivenditore, con assistenza tecnica dedicata, sempre attiva, via chat o via telefono.

iPad Pro (2022) è un prodotto sensazionale, dotato di un processore Apple Silicon M2. Il modello in questione ha lo schermo LCD IPS Retina ProMotion da 11 pollici, ha il modem Wi-Fi, ma volendo potreste optare per l’iterazione da 12,9″ o per quella con il modem Cellular integrato. A soli 979,00€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese su Amazon, è un best buy. Correte a prenderlo adesso.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.