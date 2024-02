iPhone 12 da 128GB in super offerta a 549€ da MediaWorld

Tra le offerte più interessanti di giornata in ambito tech segnaliamo iPhone 12, nella versione da 128GB, a 549 euro sul sito di MediaWorld. Le colorazioni disponibili sono Purple, Green, Blue, Red, White e Black, con la possibilità di scegliere l’opzione Ritiro Gratuito in negozio per non pagare le spese di spedizione.

A distanza di tre anni, il modello di iPhone in promo rimane uno dei migliori top di gamma compatti disponibili sul mercato. E se si sta passando da Android a iOS, è anche la soluzione che vanta il miglior rapporto qualità-prezzo.

L’offerta di MediaWorld è la migliore che puoi trovare in rete oggi. Su Amazon, infatti, così come sugli altri marketplace, iPhone 12 è disponibile soltanto ricondizionato.

L’iPhone protagonista della promo del giorno di MediaWorld online è invece nuovo di zecca, come si dice in gergo. Si tratta di un ottimo affare anche dal punto di vista del supporto, ampiamente garantito al modello in offerta per almeno altri 3-4 anni.

A differenza di quanto accade nella stragrande maggioranza dei casi nell’universo Android, la casa di Cupertino offre pieno supporto lato software e sicurezza per almeno 6-7 anni. Insomma, una garanzia della longevità del modello in questione, tra le migliori scelte disponibili per chi cerca uno smartphone premium compatto.

Apple iPhone 12 è in offerta a soli 549 euro sul sito mediaworld.it. In fase di check-out ricorda di spuntare l’opzione Ritiro Gratuito in negozio così da non pagare le spese di spedione, che per questo articolo ammontano a 2,99 euro.

