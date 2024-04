iPhone 13 (128 GB): a soli 629€ è il BEST BUY del giorno

Clamorosa offerta quella che vi stiamo segnalando oggi su Amazon; il meraviglioso flagship entry level di Apple, iPhone 13, è in super sconto al prezzo speciale di soli 629,00€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese, nella sua iterazione Galassia con 128 GB di memoria interna a bordo. Fate presto se siete interessati/e all’acquisto perchè a questa cifra è veramente imperdibile; non lasciatevelo sfuggire, anche perché con un costo così irrisorio è irrinunciabile. Costa poco ma offre tanto; ha una scheda tecnica di punta con processore Apple Bionic A15 con modem 5G al seguito, dispone di uno schermo OLED da 6,1 pollici con notch al seguito e presenta 128 GB di memoria interna (ovviamente non espandibile). Cosa aspettate a comprarlo?

iPhone 13: ecco perché comprarlo

iPhone 13 è un flagship pazzesco, leggero ma potente. Partiamo dal suo design: qui troviamo un’estetica classica con un frame in alluminio satinato e una back cover in vetro lucido che supporta la ricarica wireless e la tecnologia MagSafe. Anteriormente invece, c’è un display OLED Super Retina da 6,1 pollici con notch di piccole dimensioni e cornici sottili. Come non citare poi le fotocamere di bordo da 12 Megapixel che girano video in 4K HDR Dolby Vision e scattano fotografie assurde anche al buio. È un prodotto perfetto per i social network, va benissimo per il gaming ma anche per l’intrattenimento multimediale. C’è una batteria che promette un giorno di autonomia con una singola carica e si ricarica in un lampo con la Lightning o mediante wireless charging. In alternativa c’è la connessione tramite MagSafe e questa feature è utile pure per attaccare magneticamente accessori come powerbank o wallet.

Il device viene venduto e spedito da Amazon al prezzo consigliato di soli 629,00€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese. iPhone 13, nella sua iterazione da 128 GB, in colorazione “Galassia”, non potete lasciarvelo sfuggire.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.