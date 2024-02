iPhone 13 128 GB ricondizionato: offerta da NON PERDERE!

iPhone 13 da 128 GB è senza dubbio uno degli smartphone con il miglior rapporto qualità prezzo disponibile oggi sul mercato. Si tratta di un iPhone lanciato poco tempo fa, pienamente compatibile con il 5G, schermo OLED e un’ottima dotazione di fotocamere. Eccolo oggi in sconto su Amazon: iPhone 13 128 GB ricondizionato in colorazione mezzanotte è in super sconto del 13%. Il prezzo? Solo 525€ tondi tondi! In scatola, troverete il device ricondizionato in condizioni eccellenti. Non manca ovviamente la garanzia di 12 mesi inclusa con tutti i dispositivi ricondizionati.

Sconto pazzesco per iPhone 13 128 GB ricondizionato Mezzanotte!

Negli ultimi anni, le differenze tra i vari iPhone sono via via diminuite. Chi possiede un iPhone di qualche anno fa non sente in nessun caso la “vecchiaia” sulle spalle dello smartphone. Ovviamente, questo è anche il caso di iPhone 13: un dispositivo perfetto sia per la clientela meno esigente che per quella più vicina al mondo della tecnologia.

Parlare di specifiche tecniche sarebbe riduttivo: il vero plus del dispositivo è la presenza di iOS a bordo. Si tratta di uno dei sistemi mobile più efficienti e fluidi del mercato. Sicuramente, a meno di esigenze molto specifiche, non può che soddisfare le vostre necessità in tutto e per tutto.

La doppia fotocamera posteriore, una grandangolare tradizionale e una ultra grandangolare, garantiscono un’ottima qualità sia negli scatti semplici che nei video. Non stiamo certamente parlando di scatti da top di gamma, ma quasi. Il processo di elaborazione delle immagini successivo allo scatto, garantisce ad ogni foto catturata il massimo della qualità possibile su questo device.

L’unico connettore a bordo e il solito Lightning: cavetto molto comodo e versatile, ma diffuso solo tra gli utenti Apple. Non manca tuttavia il supporto alla ricarica Qi oltre che il supporto alla connessione MagSafe. In tutti i casi, sarà davvero difficile restare a corto di batteria: la sua durata è più che soddisfacente.

Ultimo, ma non per importanza, è il display: si tratta di un’unità OLED da 6,1 pollici con una risoluzione molto elevata. Ottimi i colori e il contrasto oltre che, ovviamente, la visione sotto la luce diretta del sole. Come tutti gli ultimi iPhone, anche questo iPhone 13 128 GB ricondizionato è dotato di FaceID.

Acquista subito e approfitta dell’offerta che sconta iPhone 13 128 GB ricondizionato nella colorazione Mezzanotte. Oggi Amazon sconta del 13% il modello in condizioni eccellenti. Il prezzo? Soli 525€! Non aspettare: l’offerta scadrà prestissimo!

