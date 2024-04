iPhone 14 (128 GB): costa solo 699€ su Amazon, prendilo ADESSO

iPhone 14 è uno dei device più apprezati e venduti degli ultimi anni. Viene proposto da Amazon al prezzo spettacolare di soli 699,00€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese, con possibilità di ricevere il prodotto presso uno dei tanti Amazon Hub/Locker/Counter presenti sul territorio italiano, anche in meno di 24 o 48 ore dal momento dell’ordine. Si può dilazionare l’importo in comode rate con CreditLine di Cofidis (micropagamenti su base mensile) o in cinque o dieci soluzioni a tasso zero per gli account abilitati. C’è la possibilità di usufruire della garanzia di un anno con il costruttore (valida in tutti gli Apple Store del mondo) e di due anni con il rivenditore, con assistenza tecnica dedicata, sempre attiva, via chat o via telefono, con il supporto logistico del sito. Il modello in sconto è quello in colorazione “Mezzanotte” e ha 128 GB di memoria interna. Cosa aspettate a comprarlo? Il reso è gratis entro 14 giorni dall’acquisto.

iPhone 14: ecco perché comprarlo

Lo smartphone di Apple di cui vi stiamo parlando è il modello entry level della line-up del 2022; ha un design ripreso e ereditato da quello dell’iPhone 13 e vanta 128 GB di memoria interna, non espandibile. Il processore è l’ottimo Apple Bionic A15 con modem 5G integrato e c’è una batteria capiente e generosa che promette un giorno di autonomia con una singola carica. Il display invece, è l’ottimo pannello OLED da 6,1 pollici con notch e cornici sottili. Il frame è in alluminio satinato e la back cover è in vetro e supporta la ricarica wireless oltre che quella MagSafe. Come non parlare del comparto fotografico con due sensori di punta da 12 Megapixel ciascuno, che girano video in 4K HDR Dolby Vision e scattano fotografie in altissima risoluzione.

iPhone 14 è un device di fascia altissima, dotato di una scheda tecnica premium.

