iPhone 14 (128 GB): prezzo irrisorio su Amazon, compralo adesso

iPhone 14 oggi costa pochissimo su Amazon; il meraviglioso smartphone entry-level della line-up di punta di Apple, nella sua iterazione color “viola”, con 128 GB di memoria interna, ha un prezzo di soli 699,00€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese. Non lasciatevelo sfuggire e correte a prenderlo adesso ma siate veloci: non sappiamo quante scorte siano rimaste disponibili sul noto portale di e-commerce americano e per quanto ancora durerà la promozione esclusiva. Noi vi invitiamo a fare in fretta perché solitamente va “sold-out” in pochissimo tempo. Il risparmio è molto elevato, pari al 20% sul valore di listino; mica poco, se ci pensate.

iPhone 14: ecco perché comprarlo adesso

Il potentissimo iPhone 14, nella sua iterazione da 128 GB, è un best buy a soli 699,00€. Di fatto è piccolo e compatto, con uno schermo OLED Retina da 6,1 pollici con notch di piccole dimensioni che cela la selfiecam, il Face ID e tutti i sensori di bordo. Il chipset interno è il classico Apple Bionic A15 che abbiamo imparato a conoscere alla perfezione visto che è presente in moltissimi dispositivi della compagnia americana. C’è una batteria di punta che promette un giorno di autonomia con una singola carica e si ricarica in un lampo con la Lighting, c’è la tecnologia wireless e MagSafe al seguito, ma non finisce qui. Il comparto fotografico comprende due sensori da 12 Megapixel che girano video in 4K HDR Dolby Vision di qualità cinematografica.

iPhone 14 insomma, è un prodotto meraviglioso: viene venduto e spedito da Amazon al prezzo speciale di soli 699,00€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese. Questo è il miglior flagship del momento per via dell’ottimo rapporto qualità-costo. C’è la consegna celere e immediata con Amazon Prime, potrete dilazionare l’importo in comode rate con CreditLine di Cofidis o con il sistema interno al sito, in cinque o dieci soluzioni a tasso zero. Fate presto; a questa cifra è un best buy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.