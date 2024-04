iPhone 14 in offerta a 604€: ora è un VERO AFFARE

Se siete alla ricerca di un nuovo iPhone da comprare con un buon prezzo, in questo momento, la scelta non può che ricadere su iPhone 14. Lo smartphone in questione, infatti, è disponibile al prezzo scontato di 604 euro diventando uno dei best buy di oggi, grazie a quest’offerta eBay ed al codice sconto PSPRAPR24, da aggiungere nell’apposito campo prima di completare il pagamento. C’è anche la possibilità di completare l’acquisto con pagamento in 3 rate, tramite PayPal. Per accedere subito all’offerta basta seguire il link qui di sotto.

iPhone 14: a questo prezzo è lo smartphone da prendere

Con iPhone 14 è possibile acquistare un ottimo smartphone che ora viene proposto con un prezzo contenuto. Tra le specifiche tecniche del dispositivo di Apple troviamo il SoC Apple A15 Bionic, una garanzia di ottime prestazioni in tutti i contesti di utilizzo.

C’è poi un display OLED da 6,1 pollici, compatto e di ottima qualità. Da notare anche una doppia fotocamera posteriore, con due sensori da 12 Megapixel, e una fotocamera anteriore, con sensore da 12 Megapixel. Il sistema operativo è iOS, aggiornato costantemente da Apple che aggiunge sempre nuove funzionalità

Con la nuova offerta eBay e il codice sconto PSPRAPR24, iPhone 14 costa solo 604 euro, diventando un vero e proprio best buy per tutti gli utenti alla ricerca di un nuovo iPhone da comprare a prezzo contenuto. Da segnalare, inoltre, che, completando l’acquisto con PayPal, è possibile anche optare per un pagamento in 3 rate senza interessi. L’offerta è disponibile di seguito.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.