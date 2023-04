iPhone 14 (PRODUCT) RED accende il weekend INFUOCATO di Amazon

Corre veloce l’iPhone 14 (PRODUCT) RED, un po’ come Charles Leclerc, autore da poco di una sensazionale pole a Baku alla guida di una ritrovata Ferrari. Corre veloce l’iPhone 14 (può sembrare una ripetizione ma non lo è), destinato a diventare il modello dei nuovi iPhone più venduto nel corso del 2023. E corre veloce anche Amazon, che oggi ha scelto di sorprendere tutti con uno sconto del 19% su tutti i modelli base di iPhone 14. Oggi il prezzo è di 829 euro anziché 1.029 euro. Non solo però, perché puoi anche richiedere il pagamento rateale.

iPhone 14 (PRODUCT) RED in sconto di 200 euro su Amazon

Maneggevolezza al top, camere al top, video al top: può bastare? Aggiungici anche l’esperienza da primato garantita dal “cerchio magico” Apple, con un un’infinità di dispositivi pronti a collegarsi con il telefono. E poi? Poi sì, c’è un’autonomia sorprendente, ma fino a un certo punto, visti i progressi compiuti già negli altri anni sul fronte della batteria. Per iPhone 14 vale insomma lo stesso discorso già affrontato in più di un’occasione per i nuovi Galaxy S23: il livello di maturità raggiunto dalla nuova generazione degli iPhone e dei suoi Galaxy è tale che trovare di meglio è francamente impossibile.

Dicevamo del pagamento rateale. Se la spesa di 829 euro rimane fuori dalla tua portata, puoi approfittare delle 12 rate Amazon senza interessi da 69 euro al mese. In più se hai l’abbonamento a Prime non paghi nulla per le spese di spedizione.

Cogli al volo l’ultima offerta di Amazon sul nuovo iPhone 14 per risparmiare 200 euro sul prezzo di vendita consigliato al pubblico.

