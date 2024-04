iPhone 15 (256 GB) a QUESTO PREZZO è il vero affare tech di oggi (-275€)

iPhone 15 diventa ancora più conveniente ed è, in questo momento, protagonista della promo più interessante per il mondo tech.Con la nuova offerta eBay e il codice sconto PSP4APR24, infatti, è possibile completare l’acquisto della versione da 256 GB dello smartphone di Apple con un prezzo scontato di 835 euro invece 1.109 euro, beneficiando così di uno sconto di 275 euro rispetto al prezzo dell’Apple Store. C’è anche la possibilità di completare l’acquisto optando per un pagamento in 3 rate senza interessi con PayPal. Per accedere all’offerta basta premere sul box qui di sotto. Lo smartphone ha Garanzia di 24 mesi.

iPhone 15 da 256 GB: a questo prezzo è un affare vero

Con iPhone 15 è possibile acquistare un ottimo smartphone, ora proposto a un prezzo più basso. Tra le specifiche tecniche troviamo un display OLED da 6,1 pollici, con Dynamic Island, e il potente SoC Apple A16 Bionic. Da notare anche una doppia fotocamera, con sensore principale da 48 Megapixel. Il sistema operativo è iOS, con aggiornamenti costanti da parte di Apple.

