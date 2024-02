iPhone 15 da 128GB in super offerta a 849€ su Amazon (anche in 5 rate)

Il nuovo iPhone 15, in colorazione Azzurro e nel taglio da 128GB, è in offerta su Amazon a 849 euro, per effetto del 13% di sconto sul prezzo consigliato di 979 euro. La promozione include l’opzione di pagare il telefono in 5 rate a interessi zero da 169,80 euro al mese.

Tra le novità più interessanti del nuovo iPhone segnaliamo il sensore della camera principale, che da 12MP passa a 48MP, il nuovo processore e l’introduzione della Dynamic Island: tutti elementi che lo pongono al vertice dei migliori top di gamma compatti da comprare quest’anno.

iPhone 15 in offerta a 849 euro su Amazon

Con la Dynamic Island i possessori del nuovo iPhone interagiscono in maniera completamente diversa con le notifiche e le attività in tempo reale rispetto al passato. Ora, ad esempio, è possibile controllare la musica, sapere se il proprio volo sia o meno in orario, vedere la persona che sta chiamando e tanto altro ancora.

Rispetto alla generazione precedente, arriva un salto di qualità importante anche dal punto di vista del comparto camere. Il nuovo iPhone offre una risoluzione quattro volte maggiore e un teleobiettivo 2x con cui catturare immagini splendide e dettagli spettacolari.

Segnaliamo infine la presenza a bordo del processore A16 Bionic, lo stesso già visto nei modelli iPhone 14 Pro del 2022. Anche in questo caso il salto in avanti in termini di prestazioni è notevole.

Apple iPhone 15, nella versione color Azzurro e taglio di memoria da 128GB, è in offerta a soli 849 euro su amazon.it. Inoltre è possibile acquistarlo anche a rate a partire da 169,80 al mese per 5 mesi (articolo venduto e spedito da Amazon).

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.