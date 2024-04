iPhone 15 in sconto su eBay ad un PREZZO BOMBA: approfittane ora, lo paghi 250€ IN MENO

Stavi aspettando il momento giusto per acquistare un nuovo iPhone? Oggi eBay ha l’offerta che fa proprio al caso tuo. Il nuovissimo iPhone 15 è ora disponibile ad un prezzo bomba: solo 726,99€, anziché 979€. Parliamo dunque di un taglio di prezzo davvero consistente, ossia più di 250 euro in meno con sconto già applicato. Nella sua elegante colorazione nera, iPhone 15 nel taglio standard da 128 GB può essere tuo ad un prezzo davvero sensazionale. Approfittane ora per portarti a casa uno smartphone potente, versatile e, soprattutto, che dura nel tempo.

iPhone 15: perché acquistarlo

iPhone 15 è ad oggi uno degli smartphone più apprezzati sul mercato. Ed i motivi sono tantissimi. Innanzitutto è dotato di un impalcatura che permette un utilizzo comodo, fluido e reattivo nel tempo. Il già rodato chip A16 Bionic ti permette di sfrecciare tra le varie applicazioni del tuo smartphone, senza riscontrare alcun rallentamento o problematica particolare.

Il display Super Retina XDR Oled da 6,1 pollici con risoluzione 2556×1179 pixel ti permette di avere immagini sempre nitide e brillanti, particolarmente evidenti durante la visualizzazione di foto e video. Da sottolineare poi anche la presenza della nuova Dynamic Island, già apprezzata dai possessori del precedente modello, che rivoluziona il sistema di notifiche, permettendoti di visualizzare le attività in tempo reale nella parte superiore dello schermo.

Lato fotocamera poi abbiamo il nuovo sensore da 48 megapixel che ti permette di scattare foto di altissima qualità e video in 4k. L’altra novità rispetto al passato è l’arrivo della porta USB-C che va a sostituire il Lightening come recentemente imposto dalla normativa europea. Il tutto completato da un design super elegante e ergonomico.

Insomma, se quello che stai cercando è uno smartphone potente, duraturo e dalle prestazioni eccellenti con iPhone 15 vai sul sicuro. Con l’offerta eBay di oggi lo porti a casa ad un prezzo veramente bomba. Approfitta subito dello sconto e acquistalo a ben 250€ in meno.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.